'Spencer' con Kristen Stewart y más recomendaciones de Chica Lista

El editor opina: Primero que nada, debo confesar que estoy enamorada de John Cena. Me parece un hombre muy atractivo y, con todo respeto, es tal como lo describió en su receta mi doctor.



Fuera de broma, ¿cómo es que un luchador puede actuar tan bien? Desde que lo vi en 'Escuadrón Suicida', junto a Margot Robbie e Idris Elba quedé prendada del personaje que interpreta, por la contradicción (y la mala broma) que su nombre refiere.



Cuando llegó la serie, sabía que la vería y que sería su fan. Además del baile de la intro, que supuestamente ha puesto a bailar a todo el mundo, de la historia que narra este serial y de la personalidad de Christopher Smith, debo decir que mi parte favorita es el soundtrack.



Escúchenlo, incluye temas como 'If You Really Really Love Me', de Steel Panther, 'Apologize', de The Last Vegas, 'You Can´t Kill My Rock and Roll', de Hardcore Superstar; además de 'Do you Wanna Taste It' de Wig Wam, 'Pumped Up Kicks' de John Murphy y Ralph Saenz, y 'Home Sweet Home' de Mötley Crue.