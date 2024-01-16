Hombre comparte cómo es vivir dentro de una bodega en Estados Unidos: "El verdadero sueño americano"

Video Jóvenes se independizan y descubren que los platos no se lavan solos: extrañan a sus padres

No es secreto que en los últimos años los costos de vivienda alrededor del mundo han aumentado de manera tan considerable que muchos jóvenes trabajadores no son capaces de rentar o comprar una casa a pesar de que tienen el hábito del ahorro.

¿Cómo es vivir en una bodega almacenamiento en Estados Unidos? Hombre revela la verdad y sorprende a redes

PUBLICIDAD

En TikTok existen muchos videos quejándose al respecto, pero un usuario conocido como @fullestness, reveló cómo enfrenta el no tener un hogar: decidir vivir de manera clandestina en una unidad de almacenamiento abierta las 24 horas.

Estos espacios existen alrededor de todo Estados Unidos con el fin de que las personas puedan rentar un garaje para guardar todo tipo de objetos a cambio de una renta mensual o anual. Con esto en mente, el joven decidió hacer un experimento y quedarse en la bodega a vivir con su novia.

Normalmente la renta de estos espacios es mucho más barata que cualquier alquiler en alguna casa o departamento, por lo cual tomaron el riesgo. Para "esconderse" ambos apilaron diversas cajas de cartón al frente con el fin de disimular que está llena, pero la realidad, es que al fondo existe un gran espacio donde optaron por poner algunos sofás y muebles.

Para no ser atrapados comenzaron a ser silenciosos al momento de estar en su unidad y en una segunda parte del tour de su nuevo hogar, el autor del material reveló lo bien que vive allí.

"Vivir aquí es realmente cómodo, tengo muchas cosas que necesito y quiero hacer aquí", fue parte de su discurso.



Demostró que en la zona donde se encuentran las unidades de almacenamiento puede ejercitarse, usar un baño limpio, escuchar música a un volumen alto, cargar una batería para conectar sus aparatos electrónicos y lo mejor de todo, es que el lugar es climatizado por lo cual jamás pasa frío.

Por último, enfatizó que no planea vivir para siempre en la bodega,más bien hasta que pueda encontrar un mejor refugio y después, adquirir un departamento con los ahorros que están generando.

PUBLICIDAD

Las personas tuvieron opiniones divididas respecto a su decisión sobre vivir en una bodega

Ambos tiktoks generaron más de 6 millones de vistas en conjunto y opiniones diversas. Por ejemplo, están aquellos que están impactados por las nuevas maneras en que viven los millennials y centilenialls, los que están a favor de que vivan en este lugar y también los que los critican por acomodarse en un lugar que no es precisamente una vivienda.

"Chale, no sabía que la situación estuviera así de mal, lo siento bro", "Algunos administradores de sitios lo sabemos y miramos para otro lado si no causan problemas. El mundo es duro ahora mismo. Sé amable", "Hermano, no tienes que dar explicaciones a nadie. Tienes que sobrevivir lo mejor que puedas dentro de tus posibilidades", "Ojalá los saquen de ahí porque estas viviendo donde no debes", "Es triste que la gente de 🇺🇸 tengamos que vivir así", "Esto es no tener vergüenza", "Es ilegal hacer eso, espero no los arresten" y "¡Todos estamos tratando de sobrevivir! ¡Adelante, tú puedes!", es lo que expresaron.



Otros más admitieron que en algún punto de su vida también vivieron en una unidad de almacenamiento y cómo fueron sus experiencias, tanto buenas como malas.

¿Qué piensas acerca de este clip? Dinos en los comentarios.