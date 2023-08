Joven se burla de su amigo por limpiar vidrios para ganar dinero y su papá le da la lección de su vida

Existen padres que muestran cómo castigan a sus hijos cuando se portan mal y el siguiente, lo hizo después de que el suyo realizara un acto de discriminación , te explicamos.

Papá le quita el carro y dinero a su hijo por burlarse de amigo que limpia vidros en la calle

En TikTok comenzó a hacerse famoso un video publicado por el usuario @sequeraw, donde se observa a un señor manejando en lo que parecen las calles de Culiacán, México.

Al detenerse en un semáforo, el hombre se encontró con Alberto, un ex amigo de su hijo el cual trabajaba como limpiaparabrisas.

A pesar de que la plática fluyó bien, después el joven de escasos recursos le comentó al conductor que en días pasados su hijo se detuvo para insultarlo, denigrarlo y burlarse de él por su manera de ganarse la vida.

Al escuchar esto, el hombre se quedó impactado porque antes tanto Alberto como su hijo, eran grandes amigos y decidió ir por él para darle la lección más grande de su vida.

En otra toma se observa cómo el padre de familia con su hijo se dirigió en otro automóvil hacia donde se encontraba Alberto y al momento de reunirse los tres, le pidió una explicación al joven por su mal comportamiento, quien avergonzado, solo se limitó a comentar que lo hizo para quedar bien con sus amigos.



El papá trató de hacerle ver a su hijo que aunque hoy "tenga todo" la vida da muchas vueltas y recalcó que él no lo educó para denigrar a las personas.

"¿Yo qué te he enseñado? a tener valores a respetar a la gente, a ayudar a la gente. Yo pasé una situación complicada de niño y no quiero que andes haciendo este tipo de cosas. No te hace más ni menos el que tengas dinero".



A pesar de que el chico se disculpó con Alberto, su papá estaba tan enojado que le dio un fuerte castigo para que aprendiera la lección y ese fue quitarle las llaves de su auto, el dinero en efectivo que llevaba con él, sus cadenas de oro, así como las tarjetas bancarias.

Por si fuera poco, el papá también obligó a su hijo a aprender cómo limpiar los vidrios de los carros para que supiera que no es un trabajo sencillo.

"Tienes que aprender a valorar cada peso y a cada persona. Tú mismo te las vas a arreglar para irte a la escuela. No vas a tener dinero, sabrás cómo le vas a hacer, la camioneta te la voy a quitar un mes".

Video de TikTok tuvo una respuesta positiva entre padres de familia

El clip posteado en dos partes el pasado 29 de agosto ya tiene más de 3 millones de vistas y en los comentarios, el papá fue felicitado por la manera en que reprendió a su hijo.

"Mi respeto para ese padre, así se hace para que aprendan que todos somos iguales sin importar la situación económica de cada uno", "Lo mejor que he visto en tiktok,mil puntos a ese padre", "Lo máximo. Mis respetos. Por allí comienzas los valores y la humildad que viene del corazón", "No lo conozco, pero lo admiro por el tremendo ejemplo de humildad que le da a su hijo", "Te amo padre que corrige a su hijo y le hace entender que lo que tu quieras tener lo debes conseguir luchando" o "Qué gran lección".



A pesar de que algunas personas cuestionaron si el video era real o actuado, los internautas revelaron que al final esto no era de mucha importancia, ya que el mensaje que deja es de alto valor.

