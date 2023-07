Joven revela que no ha dado su primer beso a los 23 años: video causa polémica en TikTok

Todos recordamos ese momento especial en la vida cuando recibimos nuestro primer beso, ya sea gracioso o emocionante, pero lo que nunca esperamos es que una tiktoker causara un revuelo épico al confesar que aún no ha tenido ese memorable instante.

La historia de esta valiente mujer de 23 años se propagó como pólvora en las redes sociales, y no es de extrañar, pues sorprendentemente muchos jóvenes se identificaron con su situación, admitiendo que también pasaban por complicaciones similares. ¡Parece que el beso no es tan fácil como parece en el cine!

Joven revela en TikTok que no ha dado su primer beso a los 23 años

Nuestra intrépida tiktoker @lavendercashewmilklatte compartió este íntimo detalle para conectarse con su audiencia y encontrar ese apoyo tan necesario, pues según expresó, ella quería encontrar a la persona indicada para compartir ese momento tan especial.

Lo que hace esta historia aún más interesante es que la protagonista lucha con la ansiedad social, lo que le dificulta relacionarse con otras personas sin sentir un nerviosismo extremo.

"Cada vez me da más miedo", confesó.



Y vaya que no es la única, porque muchas veces nos preocupamos por cosas que, al final, no son para tanto. Pero no se preocupen, ¡todos tenemos nuestros tiempos y miedos!

La tiktoker se pregunta qué puede estar mal con ella, considerando que ya tiene 23 años y aún nadie ha intentado besarla. Pero aquí un secreto: no hay reglas escritas para estas cosas. Cada persona es única y especial, y el beso perfecto llegará en el momento adecuado.

“Tengo que conocer a la persona a la que beso antes de besarla. No creo que pueda besar a un desconocido. Tiene que ser alguien a quien conozca y que me importe. Estoy empezando a sentir que me pasa algo. No sé por qué soy como soy. No me siento bien. No es ni bueno ni malo, simplemente es así", afirmó con convicción.

@lavendercashewmilklatte pls this account is for the girls only 😭 ♬ original sound - Annelise

Y muchos internautas le dieron toda la razón, no hay prisa por besar a desconocidos. Es importante que sea con alguien que realmente le importe y en quien pueda confiar.

Por supuesto, los consejos no faltaron. Pero ella tiene claro lo que quiere: un novio de confianza para ese primer beso.

La viralidad sorprendió a esta joven tiktoker, quien se quejó por la atención desmedida en un video en su canal de YouTube y dejó en claro que los internautas malinterpretaron sus palabras y la hicieron ver como si fuera una persona extraña que anhelaba experimentar su primer beso, como si fuera un evento trascendental. "No entiendo por qué hacen de esto un gran problema", dijo.