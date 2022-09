Restauró el carro que su papá le heredó y la reacción de su mamá conmovió a TikTok

No todos los que reciben como regalo un automóvil lo cuidan meticulosamente, como el recién graduado que chocó su carro a unos minutos de estrenarlo. Sin embargo, existen personas que incluso restauran los coches viejos que heredaron de sus seres queridos por amor, y el resultado es tan bueno que se viralizan en TikTok.

Joven restauró el automóvil que heredó de su papá y conmovió a su mamá

El usuario identificado como Aaron Osorio mostró a sus seguidores la forma en que sorprendió a su mamá al restaurar el Camaro 1970 que heredó tras la muerte de su padre.

Para que ella no sospechara, el joven le tuvo que mentir, diciéndole que ya había vendido el coche y por eso no lo vería más. A continuación el video:

Tras ver la grabación, miles de internautas se conmovieron con la reacción de la mujer y aplaudieron la iniciativa del joven por restaurar el vehículo en lugar de venderlo, pues se trata de un recuerdo de su padre:

“Se le vinieron muchos recuerdos, me imagino”, “Hasta yo lloré, se ve hermoso el carro”, “Que 'cool', ¿te imaginas cuantos recuerdos de tu mamá y tu papá en ese carro? Es invaluable”, “Como fanático de los coches, te aseguro que tu papá estaría orgulloso de ti”, “No sé si la señora llora de felicidad o tristeza, pero me dieron ganas de llorar con ella”, “Esto es lo que pasa cuando las cosas tienen un valor y no un precio, se nota que el carro guarda muchísimos recuerdos” o “Hasta se me erizó la piel cuando vi el video, ese carro fue la mejor herencia”.



Para aquellos que se preguntaban por el aspecto del Camaro 1970 antes de la restauración, en el pasado Aaron Osorio subió un par de videos del proceso de transformación; desde no tener faros hasta volverlo a pintar:



El joven dejó claro que las modificaciones no fueron baratas, pero en la sección de comentarios de sus videos explicó que el resultado fue tan bueno, que no se arrepentía de haberlo hecho. Incluso, otros usuarios de TikTok le han pedido videos detallados de los interiores y exteriores del automóvil clásico:



Al final, muchas personas le han sugerido a Aaron Osorio nunca vender su carro, no solo porque se trata de una pieza clásica de colección, sino por el valor sentimental que representa para su familia, porque antes le pertenecía a su papá.

