Joven se rapa para hacerle una peluca a su madre, quien habría perdido el cabello en medio de su lucha contra el cáncer.

Joven conmueve con hermoso gesto con su madre con cáncer

Además de momentos de entretenimiento y diversión, las redes sociales regalan imágenes que invitan a la reflexión a través de emotivas historias de completos desconocidos que terminan por sembrar una semilla de empatía entre los usuarios.

A través de diferentes plataformas como YouTube y TikTok se ha vuelto viral una grabación en la que aparece un joven, con semblante serio, pero noble, ante la inminente toma de una radical decisión.

Y es que, el joven está a punto de raparse su larga cabellera para la más noble de las causas: donarlo.

Joven se rapa para regalarle una peluca a su madre con cáncer: video provoca lágrimas. Imagen TikTok

La larga melena sería utilizada para hacerle una peluca a su madre, quien, de acuerdo con las publicaciones lucha contra el cáncer.

“El hijo se dejó crecer el cabello para luego raparlo y así hacerle una peluca a su madre que lucha contra el cáncer y perdió su cabellera”, explican en una de las cuentas de TikTok donde fueron replicadas las imágenes.



Durante le proceso, madre e hijo permaneces tomados de las manos, él con el mismo semblante serio, mientras que ella apenas puede contener las lágrimas ante tal muestra de amor.

En medio del corte, la mujer llena a su hijo con caricias discretas, como muestra de agradecimiento, de orgullo, que provocan en él dedicarle una discreta pero sincera sonrisa a su madre.

El hombre a cargo del corte finaliza su trabajo y el joven termina sin uno solo de sus largos y dorados cabellos y el resultado no podía ser mejor.

Una siguiente toma exhibe en lo que se convirtió la melena, una peluca que la madre se coloca orgullosa, como si se tratara de una corona, que presume feliz en los brazos de su hijo.

Internet casi llora con video de joven rapándose para hacerle una peluca a su madre con cáncer

Aunque son nulos los datos que se revelan sobre los protagonistas del video, los usuarios se desvivieron en aplausos para la acción que el joven tuvo con su madre, destacando que no hay amor más grande que el de una madre por su hijo y viceversa.