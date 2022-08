Sabía que su novio la volvería a engañar y le pidió que le pagara una rinoplastia para perdonarlo

Cada vez más personas acuden a TikTok para relatar cómo se percataron de que su pareja las engañaba, como la joven que descubrió la infidelidad de su esposo gracias a una función de su celular y su TV. Ahora, una historia sorprendió a los usuarios por la manera en la que una chica perdonó la traición de su novio.

A través de la cuenta de @userg01728011 de la plataforma de video corto, se hizo viral el caso de una joven de Estados Unidos que contó por qué le pidió a su novio que le pagara una cirugía estética en la nariz para perdonar su engaño.

Le pide una operación de nariz para perdonar su infidelidad

En realidad, la mujer se sintió motivada a contar su caso debido a una tendencia de TikTok donde las personas mencionan cuál fue su respuesta a la pregunta “¿qué puedo hacer para arreglar esto?”, que es realizada por algunos novios luego de ser descubiertos en una infidelidad.

De acuerdo con su historia, ella lo perdona con la condición de que le pagara una intervención quirúrgica con la que le arreglaran la nariz, pues le “causaba inseguridades”. Asimismo, recalcó que no quería perder el tiempo en caso de que su novio la volviera a engañar.

Él aceptó la condición y pagó la operación. Aunque no reveló cuánto costó su intervención, según American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), en 2020 una rinoplastia oscilaba entre 3,000 y 15,000 dólares dependiendo de la complejidad y la extensión del procedimiento.

¿Volvió a engañar a su pareja tras la cirugía de nariz?

Después de la cirugía de nariz, ellos continuaron su relación hasta que él volvió a cometer una infidelidad, por lo que la joven señaló que valió la pena la condición que le puso. El video de TikTok recibió 490.8 mil ‘me gusta’ y mil 551 comentarios donde los usuarios la elogiaron y compartieron experiencias similares.

“Mi ex me engañaba y constantemente me regalaba cosas. Ahora, cuando mi novio actual me regala algo, lo pienso demasiado, pero no me está engañando”, “Pedí que me pagaran el alquiler hasta que terminara el contrato de arrendamiento cuando me engañaron” y “Me engañó, pero él todavía quería estar conmigo, así que lo dejé que me comprara cosas y me llevara a citas y luego lo engañé como venganza”.



Ante las peticiones de su antes y después de la cirugía de nariz, la chica subió un video donde se observa el cambio que tuvo su rostro. De igual forma, indicó que ya no volvió con su pareja después de la segunda traición ni le puso otra condición.