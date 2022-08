Descubrió infidelidad de su esposo gracias a una función de su celular y su TV: así ocurrió

Dulcee Saraoz, una creadora de contenido para redes sociales, se hizo viral al compartir el momento en el que se enteró de la traición de su esposo.

La historia fue publicada el 18 de mayo de 2022 y ya cuenta con más de 468 mil ‘me gusta’. Asimismo, ha recibido más de 10 mil comentarios donde los usuarios comparten consejos y le mandan mensajes de apoyo a la joven.

Descubre la infidelidad de su esposo gracias a su pantalla de televisión

De acuerdo con el relato de la tiktoker @dulceesaraoz, su esposo le dijo que iba al baño, pero cuando salió de la habitación olvidó que su celular estaba vinculado (conectado) a la televisión. Gracias a esto, cuando respondió los mensajes de su amante en WhatsApp la conversación se transmitió en la pantalla.

En el video se observa que la otra mujer le hace varias preguntas sobre cómo está, si se encuentra con su esposa, si fue a trabajar y cuándo se reunirían.



El hombre le responde que su esposa estaba con él porque fue a ver a su hija y le promete que la verá después de desayunar.

Usuarios le mandan mensajes de apoyo por la infidelidad de su marido

El video termina cuando el hombre le manda su respuesta a su amante, por lo que muchos usuarios de la red le preguntaron a la tiktoker qué sucedió después. Dulcee Saraoz aprovechó la sección de comentarios para responder las interrogantes que dejó su video:

“Cuando él salió del baño, aún no se daba cuenta que estaba conectado a la tele. Ya fue cuando le reclamé y él me dijo ‘te lo puedo explicar’”, reveló Dulce en los comentarios.



Otras personas compartieron consejos sobre qué debes hacer al descubrir una infidelidad y recordaron las experiencias que vivieron con sus ex parejas.

“Respira, no le reclames, piensa y planea lo que vas hacer. Cuando estés lista ejecuta tu plan, sea el que sea. Pero cuando estés lista. ¡Ánimo!”, “¿Cómo le dicen que le pague con la misma moneda? No, tú date tu lugar, mereces lo mejor, déjalo y haz tu vida”, “Mi ex le puso Banco de la Nación Argentina (a su amante) y en la madrugada (le llegó) un mensaje: ‘Amor, me encanta tenerte y todo lo mío es tuyo’. Dije: ‘Seguro son los intereses del préstamo’”.



Aunque en el video Dulcee Saraoz no reveló si dejó a su pareja tras descubrir la infidelidad, en un reciente clip que compartió en TikTok da entender que se encuentra mejor sin él.