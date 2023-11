¿Las mujeres deben dejar de saludar de beso? Joven laza petición argumentando que es antihigiénico

Una joven se viralizó en TikTok por proponer que las mujeres dejen de saludar con besos en la mejilla.

En redes sociales hemos visto un sinfín de propuestas y opiniones que generan debates, que van desde los temas más cotidianos hasta los más complejos.

Más recientemente, una chica dio de qué hablar por su postura sobre los saludos de las mujeres.

Joven hace un llamamiento para que las mujeres dejen de saludar de beso

Elena Gortari (@elenagortari) es una joven española muy activa en TikTok, donde comparte múltiples detalles de su vida diaria.

El pasado septiembre, publicó en su perfil de dicha red social un video haciendo un “llamamiento” que generó debate entre otros usuarios: ¿las mujeres deben dejar de lado el saludo de beso?

Comenzó por cuestionar a qué se debían las diferencias en el saludo según el género: “Una cosa, ¿por qué cuando yo (una chica) conozco a alguien, no le puedo saludar como si fuera un tío (hombre)? Es decir, (con un apretón de manos)”.

Argumentó que, de entrada, dar la mano es mucho más sencillo que dar “dos besitos” (la costumbre europea), además de que no puede saber si la persona a la que saluda “le va a caer bien” y que este saludo le parece “antihigiénico, un coñazo, un tostón”.

“A partir de ahora, hago un llamamiento para que todas las tías (mujeres) empecemos a darle la mano a la gente y dejarnos de dos besitos”, concluyó con un tono enfático.

TikTok debate si las mujeres deben dejar de saludar de beso

El video de Elena Gortari se volvió viral en la plataforma, sumando más de 2.7 millones de reproducciones, más de 360 mil ‘likes’ y miles de comentarios. En estos últimos, fue donde los usuarios de la aplicación debatieron sobre qué les parecía la propuesta de la joven.

Por un lado, múltiples mujeres se expresaron a favor del “llamamiento”:

“Es que sí”, “Totalmente de acuerdo”, “Por favor, necesito erradicar los dos besos, demasiado contacto sin conocer la gente”, “O (también) abrazos, me paso 15 minutos dando abrazos y besos a todo el mundo”, “Es que literalmente qué agobio me da”.

Del lado contrario, muchos otros reprobaron su propuesta, con argumentos como:

“Se llama educación”, “Vale, entonces que no os moleste os llamemos ‘bros’ (amigos)”, “Creo que se llama principios y algo que se lleva haciendo desde hace muchos años, pero supongo que lo consideraréis micromachismos”, “Tú puedes saludar como tú prefieras, si no lo haces, no culpes al mundo por ello, es tu decisión”, “¿Y no es más fácil que cada uno salude como quiera y dejarnos de llamamientos e intentar que la gente haga lo que uno quiere”, “Pues a mí me da igual, no me molesta tener que dar besos”.



En medio de las opiniones, también surgieron algunas propuestas mucho más innovadoras: ¿dejar completamente de lado el contacto físico a la hora de saludar a alguien más?

“Voy más allá: ¿por qué no basta con un ‘hola’, hace falta dar la mano?”, “¿Pero quién te ha dicho que no puedes?”, “Yo nunca los doy (los dos besos), digo ‘hola’ en voz alta y que todos se den por saludados”, “Yo luego de la pandemia ya no saludo a nadie de besito”, expusieron algunos internautas.



