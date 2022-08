Se perforó la nariz en su casa y su inesperada reacción se hizo viral: generó debate en redes

En la adolescencia, los jóvenes son más conscientes de su apariencia física y adoptan estilos que reflejan su personalidad. Por ejemplo, un chico de 12 años pidió a su estilista que le cortara el pelo como el Sr. Burns de ‘Los Simpson’.

Otra tendencia son los piercings, los cuales presentan un riesgo sanitario si no son hechos por algún profesional. A raíz de esto, una usuaria de TikTok fue criticada por mostrar cómo a su prima le hicieron una perforación de forma casera que incluso le provocó un desmayo.

Joven se perforó la nariz en su casa y su reacción se hizo viral en TikTok

La usuaria de TikTok, identificada como Marcela CI, se encargó de compartir el videoclip en el que muestra a su prima Debanhi descansando tres minutos después de la perforación. Al inicio, la protagonista se ve serena, e incluso dice que no le duele la nariz, pero unos segundos después anuncia que se está mareando y siente palpitaciones en los oídos.

En respuesta, los presentes se ríen hasta que notan que la chica se desmaya y entonces se apresuran a sostenerla para que no caiga de la silla. Finalmente, la reaniman con gel antibacterial que tenían a la mano para esterilizar la perforación. A continuación el video:



Tras ver el video, los internautas calificaron de imprudente la perforación, ya que se trató de un método casero sin la supervisión de un profesional, y según expresaron, tampoco se utilizaron los materiales correctos en el proceso:

“¿Por qué le ponen gel antibacterial en la perforación? En esos casos el alcohol se debe poner antes”, “Cómo se les ocurre hacer eso sin un profesional”, “Soy enfermera y ponerle alcohol a una perforación en esa zona puede provocar confusión y desmayo, justo por eso se les desvaneció”, “No hagan eso en casa, es muy delicado perforar la nariz, ya que lo llaman el triángulo de la muerte (es real, búscalo en Internet)” o “Hay muchas fallas: en primera no le debía haber sangrado, en segunda no se limpia con algodón sino con gasa por las pelusas y en tercera debe ser agua oxigenada no gel antibacterial”.

Marcela CI mostró en un nuevo video de TikTok cómo luce la perforación de su prima

Un mes después de la controversia que generó su video mostrando la perforación casera de su prima, Marcela decidió enseñar cómo luce la nariz de Debanhi con su piercing. Asimismo, la chica aprovechó para aclarar que su familiar no tuvo complicaciones en la recuperación y tampoco presentó problemas de salud derivados a ella más allá del desmayo que pudo ser provocado por los nervios.



Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso viral, ¿las chicas hicieron bien en recurrir a una perforación casera o debieron acudir con un profesional?