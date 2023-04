Joven muestra cómo es un cine en Cuba y sorprende a internautas: cuesta 3 centavos de dólar

Mientras que en TikTok hay empleados de cine que se vuelven viral al revelar lo que encuentran en las salas después de una función, una chica en Cuba se volvió viral solo por mostrar un cine.

Así son los cines en Cuba: joven muestra en TikTok las salas

Se trata de la usuaria @matrioshkacubana, quien debutó TikTok con su experiencia dentro de un cine y su primer video fue todo un éxito al dejar a cientos de personas asombradas con lo que grabó.

En el clip de tan solo 34 segundos, que ya tiene más de 842 mil reproducciones, 57 mil me gusta y ha sido compartido más de 6 mil veces, la joven muestra el cine Camilo Cienfuegos en Santa Clara, Cuba.



La joven muestra la cartelera, que se compone de hojas impresas a blanco y negro, escoge ver la cinta ‘Fenómenas’ de 2023 con Belén Rueda, Gracia Olayo y Toni Acosta y que se encuentra en otros partes del mundo en Netflix.

Cuando Matrioshka paga por su boleto y el de su amiga, los muestra a la cámara y escribe que cada uno le costó 5 pesos cubanos, lo que se podría convertir a 3 centavos de dólar por ‘ticket’.



Pero las sorpresas no terminan con el precio tan bajo, sino que al entrar el video muestra que la sala de cine no es como mucha gente esperaría, sino que parece más un salón de proyección casero.

La sala es una habitación larga con varias sillas de madera que están acolchadas, hay una pantalla para un cañón proyector que cuelga del techo, algunas bocinas colgadas y una máquina que es la que proyecta la película.

Joven muestra cómo es un cine en Cuba y sorprende a internautas

La pequeña sala y condición del cine ha generado miles de comentarios en su video, donde muchos de los internautas han mostrado su sorpresa y dicho que parece que el cine se quedó atorado en el tiempo.

"Ningún video de Cuba me causó tanto impacto como este”. “Es como si fuera una época distinta”. “Dios, parece que el tiempo se hubiese parado en los años 60”. “Parece como cuando te ponían una película en escuela”.



Aunque muchos comentarios lo vieron con humor, también hubo quienes señalaron la cuestión sociopolítica de la Isla y cómo esa sala de cine es una representación de lo que pasa la gente.

“Hecho en socialismo lo único que puedo opinar”. “Cada vez me alegro más de vivir en España”. “Por 3 centavos de dólar que más querían...”. “Qué locura y pensar que hay personas que nunca han conocido algo diferente”.



Por otra parte, algunos usuarios que afirmaron ser cubanos señalaron que aunque sí hay cines en ese estado, no todos son así y también Cuba cuenta con instalaciones como las que la mayoría de gente conoce.

“Soy cubana, y es la primera vez que veo un cine así jaja, pero no dudo que existan unos cuantos”. “Disculpa que te pregunté cuál cine es ese, hace años no voy a Cuba, pero cuando iba al cine no era así”.

