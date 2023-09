Joven llora porque su nuevo iPhone 15 se descarga muy rápido: usuarios de Android se burlan

Las redes sociales son un espacio donde los usuarios comparten sus experiencias, pensamientos y, a veces, sus frustraciones.

Recientemente, una joven identificada como @byhermoss se convirtió en el centro de atención en TikTok y Twitter, después de compartir un video en el que expresaba su descontento con su nuevo iPhone debido a la corta duración de la batería. Su historia, aunque trivial para algunos, generó una oleada de reacciones y críticas en línea.

Tiktoker rompe en llanto porque a su nuevo iPhone se le acaba rápido la batería

Según @byhermoss, adquirió un nuevo iPhone para reemplazar su dispositivo anterior que estaba experimentando problemas técnicos; sin embargo, su alegría por la adquisición de un teléfono de última generación se convirtió en decepción cuando notó que la batería de su nuevo dispositivo duraba significativamente menos de lo que esperaba.

En un emotivo video que compartió en TikTok y que luego fue republicado en Twitter por @magicoartigas, @byhermoss explicó su situación.

"Sabes que a los iPhone les está yendo mal, algunos están yendo horrible, al mío simplemente la batería no le dura. Como me está dando problemas, he venido a Apple a decir que… Qué rabia… Llego y hablo con una mujer", comenzó explicando la joven, quien ya mostraba signos de angustia.

La joven continuó relatando que explicó detalladamente su problema a los empleados de Apple, pero no obtuvo ninguna solución más allá de la opción de devolver el teléfono y recibir un reembolso. Sin embargo, ella insistía en que no quería el dinero, sino una solución para su dispositivo:

"Me está angustiando el hecho de que gasté mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal, tienes que venir a decir que la única solución es que te devuelva el móvil y me des el dinero, que no puedes hacer nada… Jolines…", dijo ya en llanto.



El video, que tiene una duración de poco más de 4 minutos, atrajo una avalancha de críticas por parte de los internautas, quienes consideraron exagerada la reacción de la tiktoker ante lo que algunos calificaron como un "problema de primer mundo".

Internautas critican a joven que lloró por su iPhone: esto dijeron los usuarios de Android

En los comentarios de la publicación, se pueden leer diversas opiniones, aunque es importante destacar que @byhermoss eliminó el video debido a la avalancha de críticas en su contra. Algunos comentarios expresaron comprensión hacia su frustración, mientras que otros cuestionaron su perspectiva en comparación con problemas más graves en el mundo.

También, usuarios de celulares con sistema operativo Android aprovecharon la situación para burlarse de las fallas técnicas de los dispositivos, pues existe una batalla peleada entre ellos y quienes eligen iPhone, pues afirman que sus precios son my elevados para la tecnología que ofrecen.

"Problemas del primer mundo", "Una mujer adulta llorando en su coche porque no le dura la batería del móvil. Y está tan segura de su drama que lo difunde en redes sociales. La burbuja en la que viven muchos es preocupante. Luego nos sorprendemos de lo fácil que se nos manipula", "Pero todos de aferrados que quieren tener iPhone, Team Android por siempre", "Que mejor Android, dice", se lee en los comentarios.

La controversia generada por este incidente destaca la intersección entre la tecnología y la percepción de los problemas en la sociedad actual. Mientras algunos consideran que las quejas sobre dispositivos electrónicos son frívolas en comparación con problemas más apremiantes, otros argumentan que la frustración personal es válida, independientemente de la escala de los problemas globales.