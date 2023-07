Joven llega a su fiesta de graduación dentro de ataúd y causa furor: "Ni Merlina se atrevió"

En las redes sociales, Abi recibió elogios por su idea audaz, pues los usuarios comentaron: "Icónico", "Desearía haber tenido la valentía de hacer esto cuando era adolescente", "Me encanta", "¡Detente, esto es lo más increíble que he visto en mi vida!", "Ok, Merlina, nos vemos" y "Épico".