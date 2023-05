Joven influencer se deja crecer el bigote para luchar contra estándares de belleza femeninos

Muchas mujeres han aprovechado la exposición y alcance que pueden tener las redes sociales para mandar un mensaje en contra de los estándares de belleza, como la modelo de talla grande que busca ser Miss Universo.

Otro caso que se ha vuelto muy conocido y generado cientos de reacciones de la gente (a favor y en contra) es el de la influencer Joanna Kenny, quien desde su Instagram busca ayudar a la gente a sentir confianza sobre su cuerpo.

Joanna esparce un mensaje de amor propio a sus más de 118 mil seguidores en Instagram y 33.9 mil en TikTok. Pero es la historia de su vello facial la que la hizo viral, pues decidió no depilar su bigote y teñirlo de colores.

Influencer se deja crecer el bigote y lo tiñe de colores como muestra de amor propio

Poco a poco la sociedad ha aceptado más el normalizar que todos los cuerpos son hermosos, como se ha visto con portadas de modelos embarazadas, con cicatrices, de diferentes tallas y de edades grandes.

En el caso de Joanna Kenny, decidió dejar crecer su bigote y hasta pintarlo de colores para dar el mensaje de que la existencia y belleza de las personas no debe estar sujeta a lo que otros piensen o si los encuentran atractivos o no.

En sus fotos presumiendo con una sonrisa y maquillaje su vello facial de colores, la influencer ha especificado que desde pequeña le metieron la idea de que el bigote en las mujeres es antihigiénico, poco atractivo y masculino.

Sin embargo, después de depilarse por 20 años para encajar, ahora sabe que estos estereotipos de belleza tienen que desaparecer de la sociedad y nadie debe buscar la perfección que aparentan los filtros.

“No fue hasta que llegué a los 31 que me di cuenta que me había estado quitando el vello corporal y facial durante 20 años, para que otras personas se sintieran más cómodas. Ni siquiera sabía cuál era mi preferencia porque nunca había permitido que me creciera”.



Joanna ha dicho que no quiere empezar un movimiento o tendencia de bigotes teñidos, solo quiere concientizar sobre el tema y ayuda a la gente a aceptarse como son y también a que nadie juzgue a otro por su apariencia.

“Lo he dicho repetidamente, esta no es una tendencia de belleza que estoy tratando de comenzar. No soy yo diciendo "oye, deberías encontrar esto atractivo". Lo que quiero es que las personas no sientan que tienen que quitarse el vello facial para ser vistas como femeninas. Quiero que las personas tomen decisiones sobre su cuerpo sin temor a ser juzgadas”.



Incluso Joanna menciona que uno de los problemas de querer imponer el que todas las mujeres deben tener cero vellos faciales es el no tomar en cuenta que la depilación puede ser un privilegio al que no todas las mujeres pueden acceder.

“Habrá gente leyendo esto que tenga un desequilibrio hormonal o tenga que tomar medicación que haga que su pelo no crezca en exceso. No tienen elección. Y en este momento no pueden mantenerse al día con la presión social para eliminar o decolorar cada uno de los malditos cabellos solo para encajar. También habrá personas que lean esto que no puedan permitirse el lujo de depilarse profesionalmente y los métodos de bricolaje agravan su piel, por lo que dejarlo es la mejor opción para ellos”.



Joanna ha escrito que no se arrepiente de mostrarse como es en sus fotos, pues no toma decisiones sobre su cuerpo para complacer a otras personas, por lo que quiere que más gente se sienta igual de cómoda con su belleza natural.

