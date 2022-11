Chico organiza fiesta de XV años y nadie fue: invitación se hace viral y ocurre "un milagro"

Las fiestas de XV años pueden volverse virales en redes sociales, especialmente TikTok por sus bailes o momentos divertidos. Y es que, si bien estas celebraciones son para pasarla bien con familiares y amigos, tristemente algunas se vuelven tristes porque los invitados no llegan.

Joven hace fiesta de quince años y ningún invitado asistió, su historia se hace viral

Todo ocurrió el pasado 25 de noviembre cuando Axel Vaquera, un joven que reside en la ciudad de Torreón, Coahuila, estaba listo para celebrar su XV años como el adolescente que rompió estereotipos al tener 'chambelanas'.

El joven había rentado un jardín para su fiesta; sin embargo, los invitados no llegaban. Él y su madre eran los únicos presentes en el lugar, lo cual impulsó a un usuario de Facebook a compartir la situación que estaban atravesando para invitar a las personas que se unieran al festejo.

"¿Vamos o qué? Ya está todo listo para los XV años de Axel Vaquera. Puede acompañarlo esta noche en su festejo en la quinta Anakoba. Axel soñaba con su fiesta y gracias al apoyo de los ciudadanos se convirtió en realidad. Lamentablemente los invitados no han llegado al lugar", fue lo que publicó la página 'El sonido de Torreón'.



Esto hizo que las personas comenzaran a llegar pese a que no conocían a Axel ni a su familia y lograron hacer realidad el sueño de el joven, el cual era festejar sus XV años.

Axel Vaquera celebró su cumpleaños gracias a las redes y hasta recibió regalos

La página de Facebook 'El sonido de Torreón' publicó poco después algunas de las fotos de aquella noche, donde se puede ver al cumpleañero más que feliz, disfrutando del vals con chambelanes y de la compañía de los demás.

Por si fuera poco, Axel recibió regalos por parte de los asistentes y además, se cooperaron entre todos para que disfrutara de un grupo de mariachi.

La sorpresa más grande es que la misma página que esparció su historia, también le obsequió un paseo en limusina el día que celebró su misa que se celebró un día después de la fiesta y una cena.

"Les platico: Que el viernes 25 de noviembre me llegó una publicación que se trataba Axel Vaquera que estaba festejando sus 15 años pero los invitados no llegaban, por lo que decidí compartir la publicación y unirme al festejo, transmití y poco a poco fue llegando gente que se encargó de hacerle pasar una velada inolvidable. Por nuestra parte le regalamos un paseo en limosina y una cena afuera de su casa. Me da gusto formar parte de una comunidad tan solidaria como lo somos los laguneros, siempre están ahí para apoyar cuando más se necesita", fue el comunicado que compartió.



Todo esto hizo que los internautas no tardaran en aplaudir la acción y también, externaron sus felicitaciones hacia el joven 15 años, quien tuvo una fiesta de ensueño gracias al poder del Internet.

"Sin duda, qué gran corazón, mis respetos para todo esto", "Felicidades a Axel y gracias a esta página por no dejar que su sueño terminara de manera triste", "Exelente ser humano de Torreón, mis respetos para ti, qué dios te multiplique lo que ayudas con el corazón..." y "Gracias por darle estos momentos de felicidad a este joven y a su familia, te aseguro que él lo va y te va a recordar siempre", fueron algunas opiniones.



¿Qué opinas de esta historia que solo pudo hacerse real gracias al apoyo de las personas? Dinos en los comentarios.