TikTok

Joven se gradúa y su familia lo deja plantado en la ceremonia: él esperaba que le llevaran flores

Un usuario de TikTok compartió un video de lo emocionado que estaba por recibir su título profesional y lo mucho que esperaba que su familia estuviera con él en ese momento tan especial, sin embargo nadie llegó y su video se hizo viral, despertando el apoyo de los internautas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Joven se independiza y rompe en llanto por tener su refri lleno: reacción molesta en redes

El sueño de graduarse y recibir un título universitario se convierte en un momento inolvidable para muchos jóvenes. Sin embargo, para Gabriel, un creador de contenido conocido como @itisgabo en TikTok, ese día especial se tornó agridulce.

El video del joven al que dejó plantado su familia en su ceremonia de graduación

PUBLICIDAD

Gabriel compartió un breve video en su perfil de TikTok en el que anunciaba emocionado su graduación. Esperaba recibir flores por parte de su familia en ese día tan importante.

El joven fue felicitado por los docentes de la institución académica antes de recibir su diploma.

Sin embargo, a medida que avanzaba el video, reveló que su familia lo había dejado plantado. La tristeza en su rostro transmitió la desilusión de no tener el apoyo esperado en su logro académico.

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

La canción de fondo, 'When I Was Your Man' de Bruno Mars, con la frase "espero que te compren flores", acentuó la ironía de la situación.

@itisgabo

It is what it is #graduation #congratulations #flowers #foreveralone

♬ sonido original - Gashiola


El joven, originario de Tamaulipas, México, recibió su título profesional de la Licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de Altamira.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video del joven que fue plantado en su ceremonia de graduación por su familia?

A pesar de la falta de apoyo familiar, Gabriel recibió un fuerte respaldo de sus seguidores en TikTok.

Más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios de aliento demostraron que la comunidad virtual estaba allí para él.

"Te veías radiante. Yo también estoy muy orgullosa de ti", "Lograste tu objetivo, felicidades. A veces nos toca comprarnos nuestras propias fores", "Tener la misma sangre no es sinónimo de ser familia, bebé. ¡Ánimo!", "Esas pequeñas, pero dolorosas cosas sólo te hacen inquebrantable. Sigue avanzando, llegarás lejos", "Te abrazo con el alma", "Espero vengan más logros para ti", "Puedes con eso y más", escribieron algunos.


Otros de los internautas también compartieron que sufrieron lo mismo en sus respectivas graduaciones, hubo quien se graduó de dos carreras (y en ninguna ocasión fue acompañada de su familia) e incluso otra persona que aseguró que su mamá no quiso pagarle su boleto ni a él para que asistiera a su propia graduación.

En momentos como este, recordamos que la familia no siempre se limita a la sangre. A veces, el verdadero apoyo proviene de amigos, seguidores y personas que valoran nuestros logros.

PUBLICIDAD

Gabriel es un ejemplo de que a veces nos toca recorrer solos nuestro propio camino y que la persona más importante para festejar sus propios logros es uno mismo.

Joven es plantado en su graduación por su familia
Joven es plantado en su graduación por su familia
Imagen TikTok


¿Tú qué opinas?

Relacionados:
TikTokHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD