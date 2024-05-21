Joven se gradúa y su familia lo deja plantado en la ceremonia: él esperaba que le llevaran flores

Video Joven se independiza y rompe en llanto por tener su refri lleno: reacción molesta en redes

El sueño de graduarse y recibir un título universitario se convierte en un momento inolvidable para muchos jóvenes. Sin embargo, para Gabriel, un creador de contenido conocido como @itisgabo en TikTok, ese día especial se tornó agridulce.

Gabriel compartió un breve video en su perfil de TikTok en el que anunciaba emocionado su graduación. Esperaba recibir flores por parte de su familia en ese día tan importante.

El joven fue felicitado por los docentes de la institución académica antes de recibir su diploma.

Sin embargo, a medida que avanzaba el video, reveló que su familia lo había dejado plantado. La tristeza en su rostro transmitió la desilusión de no tener el apoyo esperado en su logro académico.

La canción de fondo, 'When I Was Your Man' de Bruno Mars, con la frase "espero que te compren flores", acentuó la ironía de la situación.



El joven, originario de Tamaulipas, México, recibió su título profesional de la Licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de Altamira.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video del joven que fue plantado en su ceremonia de graduación por su familia?

A pesar de la falta de apoyo familiar, Gabriel recibió un fuerte respaldo de sus seguidores en TikTok.

Más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios de aliento demostraron que la comunidad virtual estaba allí para él.

"Te veías radiante. Yo también estoy muy orgullosa de ti", "Lograste tu objetivo, felicidades. A veces nos toca comprarnos nuestras propias fores", "Tener la misma sangre no es sinónimo de ser familia, bebé. ¡Ánimo!", "Esas pequeñas, pero dolorosas cosas sólo te hacen inquebrantable. Sigue avanzando, llegarás lejos", "Te abrazo con el alma", "Espero vengan más logros para ti", "Puedes con eso y más", escribieron algunos.



Otros de los internautas también compartieron que sufrieron lo mismo en sus respectivas graduaciones, hubo quien se graduó de dos carreras (y en ninguna ocasión fue acompañada de su familia) e incluso otra persona que aseguró que su mamá no quiso pagarle su boleto ni a él para que asistiera a su propia graduación.

En momentos como este, recordamos que la familia no siempre se limita a la sangre. A veces, el verdadero apoyo proviene de amigos, seguidores y personas que valoran nuestros logros.

Gabriel es un ejemplo de que a veces nos toca recorrer solos nuestro propio camino y que la persona más importante para festejar sus propios logros es uno mismo.

