Joven grabó el supuesto lamento de La llorona’ y estremeció a TikTok: “Nos quedamos helados"

Videos de terror inundan Internet para asustar a los cibernautas, uno de los más virales en TikTok fue captado por el usuario identificado como Aries, quien a las 3:18 de la madrugada supuestamente grabó el lamento de ‘La llorona’, personaje espectral muy popular en el folclor mexicano.





Joven grabó el lamento de ‘La llorona’ y se viralizó en TikTok

La leyenda mexicana de ‘La llorona’ tiene muchas variantes, pues se trata de un alma en pena que desde su muerte llora por la pérdida y desgracia de sus hijos. Curiosamente, los investigadores creen que tiene su origen en las diosas prehispánicas.

Pero las versiones más populares de este ente espectral cuentan que se trató de una mujer mestiza, quien durante la época colonial asesinó a sus hijos en un arrebato de cólera por el abandono de su marido.

Este fatídico hecho ocurrió en un río, por lo que el fantasma supuestamente aparece cerca a los cuerpos de agua para lamentar arrepentida su crimen. De acuerdo con las creencias, ‘La llorona’ fue condenada a vagar eternamente y por matar a sus hijos, por ese motivo hay quienes dicen escuchar sus llantos hoy en día.

Uno de los desafortunados fue el usuario Aries (@soy_ariess), quien en la madrugada del 8 de octubre de 2022 escuchó el llanto de una mujer y de inmediato se puso a grabar las afueras de su casa. Aunque en el video no se aprecia ningún fantasma, los perros de sus vecinos aullaban a la par del agónico quejido.

Tras su publicación, el videoclip ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios. Algunas opiniones que se pueden leer son las siguientes:

“El ladrido de los perros junto con el lamento realmente asusta”, “Recuerda lo que dicen, si el llanto se escucha lejos quiere decir que está cerca y viceversa, si se escucha cerca es porque está lejos”, “Yo también la escuche junto con mi papá y nos quedamos helados”, “No te hubiera creído si no fuera por el ladrido de los perritos”, “De hecho, cuando la he escuchado suena realmente así. Y no como dicen en sus cuentos que va gritando ‘Ay mis hijos’”, “Yo creía que era un audio sobrepuesto, pero se supone que los perros aúllan cuando son cosas paranormales y suenan muy locos en el video” o “Mi tío dice que también la ha escuchado y le grita groserías para que se vaya. No sé qué tan fidedigno sea, pero lo comento por si alguien quiere aplicarlo”.

En la sección de comentarios varios escépticos se hicieron presentes, alegando que pudo haber sido el grito de una vecina, el aullido de un perro o una grabación sobrepuesta. ¿Tú qué opinas?