Esconde el anillo de compromiso para su novia en un helado ¡y ella se lo come! (El divertido video)

Cuando se trata de proponer matrimonio, la originalidad puede ser un gran aliado para crear recuerdos inolvidables. En este caso, un joven decidió mezclar romance con un toque dulce para hacer su propuesta. Sin embargo, lo que parecía ser una idea creativa y encantadora se convirtió en una situación inesperada y cómica.

El joven quiso verse innovador a la hora de entregar el anillo a su novia, y lo escondió dentro de un helado de crema suave, servido en un cono.

La idea era que ella lo encontrara mientras disfrutaba del frío postre, y así crear un momento sorpresa lleno de dulzura y emoción, mismo que grabaría con su teléfono móvil.



La joven, sin sospechar lo que le esperaba, recibió el helado con entusiasmo. Mientras caminaba tomada de la mano de su novio, él grababa el momento con la esperanza de capturar la reacción de sorpresa cuando ella encontrara la joya en su postre.

Con el paso de los minutos, al nieva iba disminuyendo su tamaño a medida que ella lo disfrutaba, mientras tanto el rostro del novio mostraba una creciente mezcla de anticipación y preocupación.

Sin embargo, cuando la mujer terminó de comer el helado, su novio se enfrentó a una desconcertante realidad: el anillo no estaba en el helado ni en la boca de su novia.

Joven se come anillo de comrpomiso escondido en su helado. Imagen Captura de pantalla de TikTok @@gotcha_san_antonio.



La expresión de sorpresa y desilusión en su rostro se convirtió en un momento memorable en TikTok.

Los cibernautas no tardaron en comentar el clip con una mezcla de risa y curiosidad.

La reacción fue rápida y los usuarios compartieron sus teorías y bromas sobre la situación. Comentarios como:

“Creo que le dirá que sí cuando salga jajaja”, “ a dónde se fue ese anillo”, “ahora hay que esperar a que vaya al baño para pedirle matrimonio”, “se tragó el anillo”, reflejaron el humor que generó el incidente.



A pesar de que el gesto romántico no salió como estaba planeado, el joven, en lo que se puede ver en el clip, demostró tener un buen sentido del humor al compartir el clip.

Aunque no se sabe qué pasó con el anillo o cómo se resolvió la situación, el incidente generó mucha risa. Los internautas incluso ya pidieron una segunda parte para descubrir el desenlace de esta peculiar propuesta.

Aunque no todas las pedidas de mano resultan como se espera, el factor sorpresa y la creatividad pueden convertir el evento en una graciosa anécdota.