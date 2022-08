Por jugar a enterrarse en la arena, una ola casi la ahoga: su video sorprendió en TikTok

Las vacaciones en la playa ayudan a desconectarse de la rutina y el estrés, por ello, muchas personas no dudan en visitar el mar durante el verano. Incluso un jefe se hizo viral al ahorrar durante un año con el fin de llevar a sus empleados a la playa como recompensa por su buen trabajo.

Claro que ese tipo de excursiones también implican un riesgo, pues el mar puede llegar a ser peligroso, y así le pasó a Fanny Ramírez, quien casi se ahoga por jugar a enterrarse en la arena. Su video dio de qué hablar en redes sociales.

Joven es enterrada en arena y una ola casi la ahoga al subir la marea: video viral

La usuaria de TikTok, identificada como Fanny Ramirez, mostró a sus seguidores algunos de los mejores momentos de sus vacaciones en la playa; en uno de los videos se ve cómo sus familiares la habían enterrado hasta los hombros en arena, a tal grado que la chica no podía moverse.

Mientras platicaban y jugaban, la marea comenzó a subir, detalle que la joven no notó porque estaba de espaldas al mar:



En un momento de distracción, una fuerte ola alcanzó a la joven hasta ahogarla; así que la primera reacción del tío de Fanny fue sacarla de la arena, afortunadamente el incidente no fue grave y la chica solo bebió agua salada. Esa misma ola estuvo a punto de llevarse consigo el celular de la joven, el cual grabó el momento. A continuación el video:



Tanto Fanny como usuarios de TikTok tomaron con humor el percance, por lo que la sección de comentarios se llenó de divertidas opiniones:

“Guardaré este video para cuando me sienta triste”, “Si tu tío no hubiera estado, ya estarías muerta”, “Bien por tu tío que si te salvó, pero el chavo se fue sin ayudarte. ¡Véngate!”, “Eres como una metáfora de mi vida: yo queriendo salir adelante y la vida me ahoga”, “Siento mucho, reírme de esto, casi mueres, pero te hubieras ido de la forma más graciosa”, “Me iré al infierno por burlarme, pero sí me lo esperaba, porque la marea siempre sube”.

También hubo internautas que mencionaron el peligro de enterrarse en la arena, pues si bien parece un juego divertido, la marea alta o la presión juegan en contra:

“Así mismo vi en las noticias que dos hermanos se enterraron y a uno lo asfixió la presión de la arena. Se ve divertido, pero a la vez muy peligroso”, “Ayer salió en las noticias que un chico de 18 años murió exactamente como tú estuviste a punto de hacerlo, que bueno que estás bien” o “Yo sí me preocupé al ver el video, porque en otros casos como se atascan en la arena y no los pueden sacar. Por suerte, a ti la ola te aflojó la arena”.