Joven encuentra casa en venta por cero dólares y no duda en apartarla, ¿le respetarán el precio?
En las últimas semanas, se han hecho virales historias de personas que tienen la suerte de encontrar ofertas únicas en artículos que usualmente son muy costosos. Esta vez ocurrió con una joven mexicana, quien se topó con una casa en venta, cuyo precio está anunciado en cero pesos mexicanos.
Hay personas que tienen mucha suerte para encontrar ofertas, como el hombre que compró unos lujosos aretes Cartier por solo 14 dólares o la mexicana que se topó con auto de 4 mil dólares en la página web de Mercedes-Benz.
Ahora, una joven halló una venta increíble: una casa en un fraccionamiento por cero pesos mexicanos. Por supuesto, la chica no dudó en aprovechar esta oportunidad y la apartó con 5 mil pesos (300 dólares). En su cuenta de TikTok contó toda la historia.
Mexicana encontró casa en venta por 0 pesos: la apartó con 5 mil y espera le respeten el precio
La joven, que en TikTok se identifica como Karen @thekarenest, compartió un video para narrar su peculiar anécdota:
“Estaba viendo la página web de un fraccionamiento en Querétaro (México) que se ve súper bonito y me encontré una casa que tenía el precio publicado de cero pesos y la pre-aparté con 5 mil pesos”
La historia rápidamente se volvió viral, generando una oleada de reacciones en redes sociales.
La chica asegura haber encontrado una casa a 0 pesos en la página web de un fraccionamiento en Querétaro. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad única podría resultar en una estafa, según los comentarios de usuarios en redes sociales.
En su video, relató cómo, al navegar frecuentemente en la página del fraccionamiento, encontró una casa marcada con un precio de 0 pesos. Emocionada, decidió “apartar” la vivienda pagando 5 mil pesos, una tarifa requerida para reservar una cita para ver la propiedad en dos semanas y decidir si quería proceder con la compra.
A pesar de esto, confía en que le respeten el precio publicado:
“Espero que me respeten ese precio, pues leí los términos y condiciones donde aseguraban que una vez que realizas tu apartado, un vendedor se va a contactar contigo”.
@thekarenest
Cruzen todos los dedos bebés 😬#casa #housingcrisis #crisisdevivienda #aventurasdeseñoramillennia♬ original sound - Karen
La historia ha generado opiniones divididas. Mientras algunos aplauden la iniciativa y la suerte de la joven, otros advierten que podría tratarse de una estafa. Los internautas señalan que una oferta tan inusual es improbable y sugieren que Karen podría haber sido víctima de un fraude.
Por su parte, ella se mantiene tranquila y confía en que le respeten el precio publicado y pueda mandar su documentación; no obstante, sabe que existe la posibilidad de que no pueda concretarse la compra.
Joven cuenta qué pasó con la oferta de una casa por cero pesos en otro video
Karen nunca se imaginó que su caso se volvería tan viral y quedó sorprendida por la cantidad de comentarios de apoyo y críticas que recibió en redes sociales.
Ante la oleada de opiniones, decidió publicar otro video para explicar que ella nunca tuvo la intención de aprovecharse de nadie y tampoco era ingenua al pensar que puede conseguir todo gratis en la vida.