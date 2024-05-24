Joven encuentra casa en venta por cero dólares y no duda en apartarla, ¿le respetarán el precio?

Video Mujer encuentra auto Mercedes-Benz en 4 mil dólares y exige que la marca respete el precio

Ahora, una joven halló una venta increíble: una casa en un fraccionamiento por cero pesos mexicanos. Por supuesto, la chica no dudó en aprovechar esta oportunidad y la apartó con 5 mil pesos (300 dólares). En su cuenta de TikTok contó toda la historia.

Mexicana encontró casa en venta por 0 pesos: la apartó con 5 mil y espera le respeten el precio

La joven, que en TikTok se identifica como Karen @thekarenest, compartió un video para narrar su peculiar anécdota:

“Estaba viendo la página web de un fraccionamiento en Querétaro (México) que se ve súper bonito y me encontré una casa que tenía el precio publicado de cero pesos y la pre-aparté con 5 mil pesos”



La historia rápidamente se volvió viral, generando una oleada de reacciones en redes sociales.

Casa en venta por cero pesos: comentarios en TikTok



La chica asegura haber encontrado una casa a 0 pesos en la página web de un fraccionamiento en Querétaro. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad única podría resultar en una estafa, según los comentarios de usuarios en redes sociales.

En su video, relató cómo, al navegar frecuentemente en la página del fraccionamiento, encontró una casa marcada con un precio de 0 pesos. Emocionada, decidió “apartar” la vivienda pagando 5 mil pesos, una tarifa requerida para reservar una cita para ver la propiedad en dos semanas y decidir si quería proceder con la compra.

A pesar de esto, confía en que le respeten el precio publicado:

“Espero que me respeten ese precio, pues leí los términos y condiciones donde aseguraban que una vez que realizas tu apartado, un vendedor se va a contactar contigo”.



La historia ha generado opiniones divididas. Mientras algunos aplauden la iniciativa y la suerte de la joven, otros advierten que podría tratarse de una estafa. Los internautas señalan que una oferta tan inusual es improbable y sugieren que Karen podría haber sido víctima de un fraude.

Casa en venta por cero pesos: comentarios en TikTok

Por su parte, ella se mantiene tranquila y confía en que le respeten el precio publicado y pueda mandar su documentación; no obstante, sabe que existe la posibilidad de que no pueda concretarse la compra.

Joven cuenta qué pasó con la oferta de una casa por cero pesos en otro video

Karen nunca se imaginó que su caso se volvería tan viral y quedó sorprendida por la cantidad de comentarios de apoyo y críticas que recibió en redes sociales.

