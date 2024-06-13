Joven le baila a Tláloc y cae tremendo aguacero: le piden que haga una gira por todo México

Video Mexicano 'reta' a Tláloc bailando la danza de la lluvia y se suelta tremendo aguacero

Un joven se hizo viral en TikToK cuando decidió poner a prueba la famosa danza de la lluvia dedicada al dios Tláloc, venerado en la época prehispánica en México. El sorprendente resultado fue capturado por el usuario @irviruela, en un video que le ha dado la vuelta a la red.

A pesar de que sus amigos estaban escépticos y se burlaron de sus pasos, el resultado inmediato los dejó atónitos: poco después de la coreografía, se desató un aguacero.

PUBLICIDAD

Aunque las condiciones climáticas ya pronosticaban una tormenta para ese día, el hecho de que lliviera después de la danza fue considerado por muchos como una prueba de su efectividad.



Los usuarios destacaron los buenos resultados, muchos sugirieron que no solo en México sino en toda Latinoamérica deberían aprender estos pasos para atraer las lluvias. Incluso, algunos pidieron que se hiciera un tutorial para aquellos que viven en las zonas más afectadas por la sequía.

Le piden hacer una gira para bailar la danza de la lluvia en otros países

Entre las reacciones hay quienes le sugirieron replicar la danza en otras partes de América Latina, para repetir su hazaña de invocar a Tláloco y la lluvia.

“¿Y si todos hacemos la danza de la lluvia?”, “Hay que mandarlo de gira por toda LATAM”, “Hagan tutorial de la danza para bailarla en todo México”, “Tláloc: ¿Así, o más recio, pá’?”, son algunos comentarios que se pueden leer en el video.



Otros usuarios compartieron su propia experiencia al realizar este ritual y aseguraron que sí funciona:

“Un compañero en la (escuela) primaria estaba exponiendo sobre ese tema y nos puso a bailar a todos... llovió horrible ese día jajajaja”, “Yo recuerdo que en la (escuela) secundaria teníamos clases de danza folklórica y prehispánica, el tema es que una vez hicimos la danza para Tláloc y en menos de una hora llovió y estuvo así todo el día”, “Cuando tenía 8 años me puse a bailar y a inventarme una canción sobre la lluvia, en menos de 30 minutos comenzó a llover bien fuerte”.

Joven hace la danza de la lluvia y cumple con su cometido. Imagen @irviruela / TikTok



Otros más mencionaron la conexión entre las tradiciones ancestrales y la naturaleza, y el profundo respeto y comprensión de los antepasados por los fenómenos meteorológicos.

¿Quién es el dio Tláloc y cuál es su importancia en la cultura mexicana?

Tláloc es una deidad central en la mitología y la cultura de los pueblos mesoamericanos, especialmente en la civilización azteca. Era representado como un ser antropomórfico con rasgos de serpiente y ojos de jade, y se le consideraba el dios de la lluvia, la agricultura y la fertilidad.