TikTok

Joven le baila a Tláloc y cae tremendo aguacero: le piden que haga una gira por todo México

En el video se ve al joven haciendo el peculiar baile para pedirle al dios Tláloc que intervenga para detener la temporada de sequía. Curiosamente, el resultado fue inmediato y comenzó a llover, lo que sorprendió a los usuarios de TikTok que no tardaron en pedirle que visitara otros lugares para bailar esta danza.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Mexicano 'reta' a Tláloc bailando la danza de la lluvia y se suelta tremendo aguacero

Un joven se hizo viral en TikToK cuando decidió poner a prueba la famosa danza de la lluvia dedicada al dios Tláloc, venerado en la época prehispánica en México. El sorprendente resultado fue capturado por el usuario @irviruela, en un video que le ha dado la vuelta a la red.

A pesar de que sus amigos estaban escépticos y se burlaron de sus pasos, el resultado inmediato los dejó atónitos: poco después de la coreografía, se desató un aguacero.

PUBLICIDAD

Aunque las condiciones climáticas ya pronosticaban una tormenta para ese día, el hecho de que lliviera después de la danza fue considerado por muchos como una prueba de su efectividad.

@irviruela

Piénsalo 2 veces antes de hacer la danza de la lluvia #fyp #consome #squad

♬ Another Love (slowed down original sound) - Tom Odell

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop


Los usuarios destacaron los buenos resultados, muchos sugirieron que no solo en México sino en toda Latinoamérica deberían aprender estos pasos para atraer las lluvias. Incluso, algunos pidieron que se hiciera un tutorial para aquellos que viven en las zonas más afectadas por la sequía.

Le piden hacer una gira para bailar la danza de la lluvia en otros países

Entre las reacciones hay quienes le sugirieron replicar la danza en otras partes de América Latina, para repetir su hazaña de invocar a Tláloco y la lluvia.

“¿Y si todos hacemos la danza de la lluvia?”, “Hay que mandarlo de gira por toda LATAM”, “Hagan tutorial de la danza para bailarla en todo México”, “Tláloc: ¿Así, o más recio, pá’?”, son algunos comentarios que se pueden leer en el video.


Otros usuarios compartieron su propia experiencia al realizar este ritual y aseguraron que sí funciona:

“Un compañero en la (escuela) primaria estaba exponiendo sobre ese tema y nos puso a bailar a todos... llovió horrible ese día jajajaja”, “Yo recuerdo que en la (escuela) secundaria teníamos clases de danza folklórica y prehispánica, el tema es que una vez hicimos la danza para Tláloc y en menos de una hora llovió y estuvo así todo el día”, “Cuando tenía 8 años me puse a bailar y a inventarme una canción sobre la lluvia, en menos de 30 minutos comenzó a llover bien fuerte”.
Joven hace la danza de la lluvia y cumple con su cometido.
Joven hace la danza de la lluvia y cumple con su cometido.
Imagen @irviruela / TikTok


Otros más mencionaron la conexión entre las tradiciones ancestrales y la naturaleza, y el profundo respeto y comprensión de los antepasados por los fenómenos meteorológicos.

¿Quién es el dio Tláloc y cuál es su importancia en la cultura mexicana?

Tláloc es una deidad central en la mitología y la cultura de los pueblos mesoamericanos, especialmente en la civilización azteca. Era representado como un ser antropomórfico con rasgos de serpiente y ojos de jade, y se le consideraba el dios de la lluvia, la agricultura y la fertilidad.

Era una figura de vital importancia para los aztecas y otras culturas que realizaban rituales y ofrendas para honrarlo y asegurar su favor, con la esperanza de que trajera las lluvias necesarias para una buena cosecha.

Relacionados:
TikTokHistorias viralesRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD