Hombre estuvo muerto durante casi una hora y despierta ileso después de un coma y dos infartos

Ben Wilson, un hombre de 31 años que vive en Barnsley, Inglaterra, sorprendió a los médicos al recuperarse milagrosamente después de sufrir un paro cardíaco en junio del 2023 por el que 'murió' dos veces, después de que su corazón se detuviera durante casi una hora.

El origen de toda la historia de terror de este hombre que se hizo viral es no llevar una vida saludable con su sedentarismo, mala alimentación y fumar.

¿Qué le pasó al hombre que estuvo muerto durante casi una hora?

Ben sufrió un ataque cardíaco masivo en su casa y cuando llegó la ambulancia, los paramédicos tuvieron que aplicarle descargas eléctricas a su corazón 17 veces para reanimarlo, pues éste se detuvo en dos ocasiones durante 50 minutos en los que estuvo prácticamente muerto.

El joven fue trasladado de emergencia al hospital, donde le realizaron una cirugía, después de la cual estuvo en coma durante cinco semanas, para minimizar el daño a su cerebro por la falta temporal de oxígeno y disminuir la inflamación.

Los médicos no tenían un buen pronóstico y así se lo notificaron a su pareja Rebekka Holmes: sus posibilidades de sobrevivir eran pocas, ya que, a pesar de que la operación tuvo éxito, también hubo una serie de complicaciones graves.

Dos días después sufrió una peligrosa inflamación del cerebro que podía significar el principio del fin.

Tras sufrir una serie de ataques, insuficiencia renal, convulsiones y hasta un coágulo de sangre en su tubo respiratorio, su familia pasó a despedirse de él, pues pensaban que no sobreviviría la noche.

Después de soportar lo impensable, también fue muy difícil sacarlo del coma.

De recuperarse, Wilson podría terminar en estado vegetativo, sin embargo, contra las escasas esperanzas de los médicos, el 'Hombre milagro' salió adelante después de una larga recuperación en la que debió reaprender a caminar y hablar.

Al parecer, su experiencia cercana con la muerte cambió por completo su forma de ver la vida, y quiere aprovechar por completo su 'segunda oportunidad', ya que le propuso matrimonio a Rebekka, su novia durante 7 años, en diciembre, tan sólo seis meses después de su ataque.

La única secuela que argumenta su pareja que tiene es un poco el habla y en la memoria a corto plazo.

Finalmente, después de 14 semanas en rehabilitación y un total de ocho meses y medio desde su ataque cardíaco, Wilson regresó a casa permanentemente este mes de febrero.

¿Qué salvó al 'Hombre milagro' de morir?

Según el relato de 'Daily mail', Rebekka realizó RCP inmediatamente después de que Ben quedara inerte en sus brazos, tras quejarse de dolores en el pecho (síntoma de ataque cardíaco).

Los expertos aseguran que sin esta maniobra, el paro cardíaco pudo haberlo matado. El uso del desfibrilador también ayudó bastante, sin embargo ninguno de los métodos son infalibles ni garantizan salvar la vida del paciente, pero la rápida acción de Rebekka sí aumentó las probabilidades de sobrevivir para Ben sustancialmente.

Wilson recibió un stent posteriormente durante su cirugía, una malla de alambre que mantendrá abierta la arteria de su corazón.

"Me quedé a su lado todo el tiempo, diciéndole que lo amaba. Le canté nuestra canción 'Dream a Little Dream of Me', rocié mi perfume en su almohada y puse un peluche que me compró, diciendo 'Te amo hasta la luna y de regreso', a su lado. Creo que mi amor por él lo ayudó a salir adelante. Es un milagro que haya sobrevivido pero hay estudios que dicen que el amor y el tacto pueden ayudar", declaró Rebekka a 'Daily mail'.



Los médicos no han podido precisar cómo se dio la milagrosa recuperación de Ben, aunque la Dra. Jennifer Hill, Directora médica de operaciones del Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, donde el joven fue tratado, atribuye sus progresos a la gran habilidad de los equipos médicos y colegas a su cargo, además de la determinación y resistencia del hombre.

¿Qué causó el ataque cardíaco del hombre que murió durante 50 minutos y asombró a los médicos con su recuperación?

Las causas del paro cadíaco de Wilson no fueron completamente claras o definidas, sin embargo los médicos aseguran que pudo haberse debido a un bloqueo en las arterias que irrigan sangre al corazón, provocado por un coágulo que desató la emergencia cardiovascular.