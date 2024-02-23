¿El Príncipe de la Canción reencarnó en tiktoker? Joven deja con la boca abierta al cantar ‘idéntico’ a José José
Joaquín Serrano tiene cautivados a los usuarios con la interpretación de canciones que formaron parte del icónico repertorio de José José.
Joven ha dejado a medio TikTok con la boca abierta por su forma de interpretar las canciones que José José hizo un éxito y es que, además su voz, consideran mucho, es casi idéntica a la del fallecido ‘Príncipe de la canción’.
Joven impacta en TikTok al cantar casi idéntico a José José
En la plataforma proveedora de tiempo completo de videos en todas las categorías se han viralizado muchas de las grabaciones protagonizadas por un joven que canta casi idéntico a José José, ícono de la música en México que murió el 28 de septiembre de 2019.
A través de la cuenta joaquinserranoofi, el joven hace gala de su innegable talento para el canto con interpretaciones de diferentes cantantes como Julio Iglesias, Sandro, Bobby Pulido, Alexandre Pires y más.
Sin embargo, han sido los temas que formaron parte del repertorio musical al que José José dio voz durante más de cinco décadas de trayectoria las que han llamado la atención pues el joven, consideran, canta muy parecido al cantante.
En los videos, que suman miles de reproducciones, se puede ver a Joaquín Serrano interpretar desde canciones icónicas como ‘Mi vida’, ‘Mujeriego’, ‘Una noche de amor’ y ‘Me basta’, por mencionar algunas.
Consciente del parecido que tiene en sus interpretaciones con José José, el joven ha hecho referencia a ello en algunas de sus publicaciones.
“Misma voz, distintos cuerpos”, se lee sobre uno de los videos en los que canta el tema ‘Mi vida’.
Internet reacciona a joven que canta igual que José Jo
En redes sociales, los videos de Joaquín cada vez cobran más relevancia dividiendo a los internautas en opiniones y es que muchos coinciden en lo parecido de las voces, incluso, le agradecen por seguir expresando el legado musical del cantante a través de sus interpretaciones.
“Tienes un talento extraordinario y vas a llegar muy lejos”; “ José José, desde donde esté, te ha de agradecer por seguir con sus canciones y su voz”; “Darte las gracias por seguir haciendo que suenen estas bonitas canciones, te deseo el mejor de los éxitos”; “Que gran voz tienes, jamás en la vida había escuchado a alguien que cantara casi igual a él”; “Es muy satisfactorio ver gente joven cantando música tan bella y esa voz tan hermosa”, comentaron.
Sin embargo, también hay quienes insinúan que Joaquín usa playback y que en realidad no pueden comparar su voz con la de una estrella como José José; sin embargo, el joven ha mostrado su talento sin micrófonos de por medio como una forma de mostrar que sí es su voz.