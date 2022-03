A pesar de las críticas, Joaquín regresó para cumplir su sueño: ser el mejor pastelero

Joaquín Nahuel se hizo viral porque a sus 10 añitos se convirtió en un ‘influencer’ repostero que preparaba y vendía pasteles con el fin de recaudar dinero para pagar sus operaciones de reconstrucción y tratamiento médico.

El niño originario de Argentina tuvo un accidente doméstico en 2019 en el que terminó con un 25% de su cuerpo quemado.

Joaquín Nahuel, el niño pastelero que emprendió para pagar su tratamiento y cirugías

Con sólo seis añitos Joaquín se inició en el arte de la repostería gracias a su abuelo Francisco y los tutoriales de YouTube le ayudaron a mejorar su técnica.

Un año después la vida del niño cambió radicalmente cuando jugaba con una botella de alcohol y el fuego de una braza de parrilla lo alcanzó.

Una cuarta parte de su cuerpo se quemó, así que los médicos advirtieron que a Joaquín le sería difícil la movilidad de esas partes del cuerpo, por ende necesitaría de varias cirugías.

Fue entonces cuando Joaquín decidió emprender un negocio; abrió una página de Facebook llamada ‘Delicias JN’ y ofreció sus postres con entrega en su ciudad natal, General Rodróguez (provincia de Buenos Aires).

La fama del chico despuntó en redes sociales debido a su increíble historia de perseverancia; hasta sus ídolos del fútbol Carlos Zambrano, Lisando López, Sebastián Villa y Luis Advíncula (jugadores de Boca Juniors) degustaron uno de sus pasteles.

Sin embargo, así como le llovió el cariño de los internautas también hubieron personas que se burlaron de su condición y trabajo.

En respuesta, su mamá optó por cambiar a privado sus cuentas, pues en ese momento el chico ya había reunido el dinero suficiente para sus tratamientos.

“Soy la mamá de Joaco. Me van a disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado; yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar [y noté que] le dijeron que sus tortas se quemaron como él; y empezó a preguntar si él es discapacitado, si sus tortas son feas, entre otras preguntas”, escribió la mamá de Joaquín Nahuel a través de la cuenta del niño.

Joaquín Nahuel, el niño que se hizo viral por cocinar pasteles regresó a las redes sociales

A pesar de las burlas y acoso en redes sociales, Joaquín (quien actualmente tiene 11 años) regresó a Twitter con el fin de demostrar que los ‘haters’ (término usado para referirse a los detractores de una figura pública) que sus malos comentarios no le afectan.

Y es que lo más importante para él es cumplir su sueño: ser un pastelero profesional y tener su propio local:

“¡Hola, amigos! Estuve pensando lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño. Voy a darle para adelante y quería darles un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que luchen por lo que quieren; que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños. Si yo soy fuerte, ustedes también lo son, una discapacidad no nos hace ni menos ni más”, explicó Joaquín Nahuel en un video subido a su cuenta de Twitter.