Joven con modificaciones corporales extremas se muestra orgullosa de su belleza: así luce

Cada uno de nosotros tiene el derecho de expresarse y mostrarse al mundo de la manera que elija, sin temor a los comentarios de los demás. Es una cuestión personal, una decisión que cada uno puede tomar.

Un ejemplo de esto es Jessy Kirkpatrick, una mujer valiente que ha optado por someterse a diversas modificaciones estéticas en su cuerpo. Aunque muchos podrían considerarlo extremo, Jessy está decidida a llevar su apariencia al límite.

Joven con modificaciones corporales extremas se muestra orgullosa de su belleza

A pesar de haberse sometido a múltiples intervenciones, como perforaciones en la nariz, implantes en la cabeza y grandes hoyos en los lóbulos de sus orejas, ella no se siente completamente satisfecha y sigue buscando nuevas formas de expresarse.

En una entrevista con 'Daily Star', Jessy reveló sus próximos objetivos: teñir completamente sus ojos, darle forma a sus orejas como un elfo y modificar sus dientes para que parezcan los de un vampiro.

Su pasión por estas transformaciones no muestra signos de disminuir, a pesar de llevar aproximadamente 10 años inmersa en el mundo de las modificaciones corporales.

"Si soy honesta, estoy un poco molesta porque no estoy avanzando más. Todos los días me miro en el espejo y siento que necesito algo nuevo. Podría ser más grande, podría estar cubierta de tatuajes. Estoy contenta con el progreso que he logrado hasta ahora, pero siempre quiero más. El progreso constante es la parte más emocionante", confesó Jessy.



Ella comenzó este viaje con el objetivo de compartir la felicidad que estas modificaciones le brindaron y demostrarle al mundo que está bien ser diferente.

Para Jessy, este proceso ha sido transformador y le ha salvado la vida. Su deseo es inspirar a otros a no avergonzarse de ser ellos mismos y aprender a amarse lo mejor que puedan.

A pesar de los comentarios negativos que ha recibido, Jessy está orgullosa de cómo se ve actualmente y no cambiaría su apariencia por nada en el mundo.

Las fotos de su pasado le generan un malestar profundo, recordándole a alguien que sufría dolor mental y se sentía avergonzado de estar vivo. Para ella, la transformación que ha experimentado ha sido liberadora y le ha ayudado a superar la inseguridad y la depresión.

Jessy todavía tiene muchos planes para el futuro. Quiere completar su conjunto de tatuajes, realizar modificaciones en su lengua y nariz, y llevar a cabo otras modificaciones en su cuerpo. Su viaje de autodescubrimiento y transformación personal continúa, y está emocionada por lo que está por venir.