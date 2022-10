Niña regaña a su hermana mayor por grabarse bailando para TikTok: el video causa ternura

Las niñas y sus reacciones ante sus comidas favoritas pueden ser muy divertidas, pero si las haces enojar el regaño de parte de ellas es algo seguro. Esta lección la aprendió una chica que recibió una reprimenda de parte de su pequeña hermana, cuando la descubrió realizando un baile para sus redes sociales.

Chica es regañada por su hermana menor después de bailar para TikTok

Yamile Cervantes, una joven influencer mexicana, fue regañada por su hermana menor después de que fue sorprendida realizando lo que quizás era un atrevido baile para su TikTok.

A través de su cuenta de TikTok yamilecervantes4, el 5 de octubre del 2022 la joven influencer compartió el sermón que le dio su pequeña hermana, el cual en pocas horas logró reunir la impresionante cantidad de 17 millones de reproducciones y 2.3 millones de “Me gusta”.

“No las debes de hacer así, las pompas solo es pa’ hacer del baño, no pa’ que las muevas”, comenzó su regaño la pequeña niña, quien no debe tener más de 5 años.

A pesar de que la influencer le aseguró que no estaba haciendo nada malo, sus explicaciones solo servían para hacer enojar más a la menor, quien decidió darle una lección a su hermana mayor.

“Es lo único que te ven los hombres y tú moviendo las nalgas. ¿Qué tiene de malo? eso no se debe de hacer”, aseguró la niña con un tono muy serio y enojado.

La joven estaba acorralada, pero a pesar de sus risas pudo replicarle algo a su hermanita, lo que sirvió para molestarla todavía más. Como después descubrió Yamile, no fue una buena idea provocar a la niña.

“Tú tampoco tienes que bailar”, le dijo Yamile.

“Yo no tengo muchas nalgas y tú sí. Es que sí tienes muchas nalgas y por eso se te tambalean. Es verdad, no te rías, no es de chiste”, le advirtió la niña, viendo que su hermana adulta no paraba de reír.

Chica es regañada por su hermana menor después de bailar para TikTok: sus fans dieron su opinión

El tierno regaño de la niña hacia la influencer provocó varias reacciones de los usuarios de TikTok, la mayoría de ellas orientadas hacia la ternura que la niña provocaba.

“Necesitamos más contenido de tu hermana”, comentó una de las fans de Yamile, por lo que quizás en un futuro la pequeña sea la protagonista de un nuevo video o que incluso, tenga su propia “sección” en el canal.

“La mini abuelita”, comentó otra usuaria de TikTok, en referencia al tipo de reprimenda que le hizo la niña a su hermana. Yamile le contestó que sí, que la regaña incluso más que su propia madre.

Otra internauta aseguró que aún a su corta edad, la niña ya muestra un carácter tal que muy pocas personas se atreverán a querer meterse con ella cuando sea adulta.

“Amo el carácter de esa nena! se va a dar de respetar de grande muy bien ante cualquier persona”