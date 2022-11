Se disfrazan como personajes de 'La Casa de Papel' y avientan dinero en la calle: así pasó

En 2017 Netflix lanzó la producción española 'La Casa de Papel', la cual rápidamente se volvió una de las favoritas del público gracias a su intensa trama que mantenía a los espectadores al borde de sus sillones.

Con cinco temporadas, la serie llegó a su fin en 2022, y aunque tuvo un remake coreano que prometía más acción, este no tuvo tanto éxito.

Video viral muestra a personas con disfraz de' La Casa de Papel' regalando dinero

Una de las escenas más icónicas de esta historia fue cuando en la tercera temporada, el Profesor y sus colegas organizaron un movimiento para llamar la atención de las autoridades y de los mismos habitantes de Madrid, el cual consistió en hacer llover 140 millones de euros en la ciudad gracias a diversos globos aerostáticos.

Resulta que dicho momento fue replicado a menor escala por un trío de desconocidos que decidieron regalar dinero justo como pasa en la serie. Esto ocurrió en Cali, Colombia, el pasado 31 de octubre dentro de la de Terminal de Transportes de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de testigos y un video en específico que circuló en redes sociales, el grupo de personas que se vistió como los personajes de 'La Casa de Papel' para robar la Casa de Moneda, se ubicó en un segundo piso del recinto y sin previo aviso se acomodaron para comenzar a lanzar billetes.



En un inicio, las personas pasaban de largo y los ignoraban, pues no entendían qué estaba pasando; sin embargo, esto cambió al darse cuenta de que eran billetes de 50 mil pesos colombianos reales (los cuales equivalen alrededor de 10 dólares). Quienes estaban en ese lugar comenzaron a amontonarse para tratar de conseguir la mayor cantidad posible.

Los gritos de asombro y la aglomeración formaron parte del momento. Una cosa curiosa, es que las personas responsables se quitaron sus máscaras de Salvador Dalí y siguieron aventando billetes sin razón aparente.

¿Quiénes fueron los responsables de aventar el dinero en la terminal?

A pesar de que sus rostros quedaron revelados, aún no se sabe de quiénes se trataba o si esto tenía un propósito en particular. El video que capturó la recreación de la escena llegó a tener más de 24 mil reproducciones en Twitter y por supuesto, los usuarios expresaron su opinión al respecto.

"¿Por qué no me dio por viajar hoy jaja, me hubiera tocado aunque sea un billete", "Envidia de la buena, aunque sí es raro que alguien haga eso de regalar dinero nada más por que sí", "Avisen primero para saber", "Fue Berlín, por orden del profesor a mi no me engañan", o "Qué suerte tienen algunos", fue lo que comentaron en los videos.



Además, le pidieron a los jóvenes con overoles rojos y botas negras que asistieran a otras partes de Colombia para regalar más dinero.

"¿Cuándo vienen para acá en Buenaventura?", "¿Y si lo repiten en otras ciudades? por favor avisen", "Los necesito en el barrio de Floralia para mi salud", "Ojalá su generosidad llegue a otras personas" o "Eso nunca pasa cuando estoy en la calle por fis vengan a ciudad Córdoba", fueron otros puntos de vista.



Hasta el momento no se ha registrado otra lluvia de dinero en Colombia, pero los ciudadanos esperan que esto suceda pronto. ¿Tú hubieras tomado el dinero como las personas del video? dinos en los comentarios.