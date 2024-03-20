Hombre vivió 72 años encerrado en un 'pulmón' de metal por no poder respirar: falleció y su historia sorprendió a todos

Video Paul Alexander: El hombre que vivió décadas dentro de un “Pulmón de Acero”

El estadounidense Paul Richard Alexander y su historia se hicieron virales el pasado 11 de marzo, fecha en la que falleció, tras haber vivido 72 de sus 78 años viviendo encerrado casi completamente (a excepción de la cabeza) dentro de un enorme 'pulmón' de acero.

Los medios de comunicación y la gente le otorgaron varios sobrenombres por los que se hizo mundialmente conocido: 'El hombre del pulmón de hierro', 'El hombre del pulmón de acero' y 'Polio Paul'.

Además de que obtuvo el título en los Récords Guiness como la persona que vivió más tiempo en un pulmón de hierro.

La salud de Paul se deterioró hace algunas semanas y pasó con su hermano Phillip sus últimos días de vida.

¿Qué le pasó al 'Hombre del pulmón de acero'?

Paul contrajo poliomielitis en 1952, cuando tenía tan sólo seis años de edad, al cual sobrevivió, pero la enfemedad lo dejó paralizado del cuello para abajo e incapacitado para respirar por sí mismo. Los médicos lo colocaron entonces dentro de un gran cilindro de metal, en el que pasaría el resto de su vida, como única opción para su supervivencia, en ese entonces.

La vacuna contra la polio se creó tan sólo unos años más tarde y erradicó la enfermedad casi en el 90% de los territorios, según la OMS (Organización Mundial de la salud).

Paul Alexander: Una vida inspiradora

Al contrario de lo que pueda llegar a pensarse, la vida dentro del 'pulmón' de hierro fue fructífera, ya que Paul aprendió a pintar (colocando el pincel en su boca), obtuvo una Licenciatura en Derecho en la Universidad de Texas y hasta ejerció la abogacía.

El hombre también publicó un libro con sus memorias (dictándoselo a un amigo y colocando un palo en su boca para presionar las teclas de la computadora), llamado 'Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung' ('Tres minutos para un perro: mi vida en un pulmón de hierro'), en el 2020.

Libro que escribió el hombre que vivió encerrado dentro de un pulmón de acero Imagen Instagram

Según declaraciones realizadas a la BBC, su hermano, Philip Alexander, lo recordaba como una "persona cálida y acogedora", siempre con una "gran sonrisa", "un modelo a seguir".

"Él era simplemente un hermano normal para mí. Peleábamos, tocábamos, nos amábamos, salíamos de fiesta, íbamos a conciertos juntos; él era simplemente un hermano normal, nunca pensé en eso. Era dueño de su dominio y ayudaba a la gente a ayudarlo. Fue un honor estar con él en sus últimos momentos", aseguró.



Paul tenía una cuidadora que lo ayudaba a asearse, alimentarse y hacer todo ese tipo de tareas diarias que él no podía por sí mismo.

La expectativa de vida de Paul tras colocarlo en el 'pulmón' de hierro no era muy larga, pero contra todo pronóstico sobrevivió varios años, a pesar de que lo creían imposible.

Después de años, Alexander reaprendió a respirar por sí mismo, por lo que sí pudo salir del 'pulmón' por períodos muy cortos de tiempo, aunque con la edad, terminó sus días dependiendo de la máquina las 24 horas del día.

¿Por qué pasó toda su vida dentro de un 'pulmón' de hierro? ¿Existía alguna otra forma de que sobreviviera?

Gracias a los avances tecnológicos en la medicina, los pulmones de hierro quedaron obsoletos en la década de 1960, siendo reemplazados por ventiladores o respiradores modernos con intubación.

Hoy en día existen otras nuevas opciones para garantizar la vida y calidad de ésta de personas como Paul, sin embargo, Alexander decidió seguir viviendo en el cilindro, debido a que, según sus propias palabras: "ya estaba acostumbrado".