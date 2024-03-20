Entretenimiento

Hombre vivió 72 años encerrado en un 'pulmón' de metal por no poder respirar: falleció y su historia sorprendió a todos

Paul Richard Alexander obtuvo una Licenciatura, un récord Guiness y escribió un libro, a pesar de haber vivido casi toda su vida dentro de un enorme cilindro de acero

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video Paul Alexander: El hombre que vivió décadas dentro de un “Pulmón de Acero”

El estadounidense Paul Richard Alexander y su historia se hicieron virales el pasado 11 de marzo, fecha en la que falleció, tras haber vivido 72 de sus 78 años viviendo encerrado casi completamente (a excepción de la cabeza) dentro de un enorme 'pulmón' de acero.

Los medios de comunicación y la gente le otorgaron varios sobrenombres por los que se hizo mundialmente conocido: 'El hombre del pulmón de hierro', 'El hombre del pulmón de acero' y 'Polio Paul'.

PUBLICIDAD

Además de que obtuvo el título en los Récords Guiness como la persona que vivió más tiempo en un pulmón de hierro.

La salud de Paul se deterioró hace algunas semanas y pasó con su hermano Phillip sus últimos días de vida.

¿Qué le pasó al 'Hombre del pulmón de acero'?

Paul contrajo poliomielitis en 1952, cuando tenía tan sólo seis años de edad, al cual sobrevivió, pero la enfemedad lo dejó paralizado del cuello para abajo e incapacitado para respirar por sí mismo. Los médicos lo colocaron entonces dentro de un gran cilindro de metal, en el que pasaría el resto de su vida, como única opción para su supervivencia, en ese entonces.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

La vacuna contra la polio se creó tan sólo unos años más tarde y erradicó la enfermedad casi en el 90% de los territorios, según la OMS (Organización Mundial de la salud).

Paul Alexander: Una vida inspiradora

Al contrario de lo que pueda llegar a pensarse, la vida dentro del 'pulmón' de hierro fue fructífera, ya que Paul aprendió a pintar (colocando el pincel en su boca), obtuvo una Licenciatura en Derecho en la Universidad de Texas y hasta ejerció la abogacía.

El hombre también publicó un libro con sus memorias (dictándoselo a un amigo y colocando un palo en su boca para presionar las teclas de la computadora), llamado 'Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung' ('Tres minutos para un perro: mi vida en un pulmón de hierro'), en el 2020.

Libro que escribió el hombre que vivió encerrado dentro de un pulmón de acero
Libro que escribió el hombre que vivió encerrado dentro de un pulmón de acero
Imagen Instagram

Según declaraciones realizadas a la BBC, su hermano, Philip Alexander, lo recordaba como una "persona cálida y acogedora", siempre con una "gran sonrisa", "un modelo a seguir".

"Él era simplemente un hermano normal para mí. Peleábamos, tocábamos, nos amábamos, salíamos de fiesta, íbamos a conciertos juntos; él era simplemente un hermano normal, nunca pensé en eso. Era dueño de su dominio y ayudaba a la gente a ayudarlo. Fue un honor estar con él en sus últimos momentos", aseguró.


Paul tenía una cuidadora que lo ayudaba a asearse, alimentarse y hacer todo ese tipo de tareas diarias que él no podía por sí mismo.

PUBLICIDAD

La expectativa de vida de Paul tras colocarlo en el 'pulmón' de hierro no era muy larga, pero contra todo pronóstico sobrevivió varios años, a pesar de que lo creían imposible.

Después de años, Alexander reaprendió a respirar por sí mismo, por lo que sí pudo salir del 'pulmón' por períodos muy cortos de tiempo, aunque con la edad, terminó sus días dependiendo de la máquina las 24 horas del día.

¿Por qué pasó toda su vida dentro de un 'pulmón' de hierro? ¿Existía alguna otra forma de que sobreviviera?

Gracias a los avances tecnológicos en la medicina, los pulmones de hierro quedaron obsoletos en la década de 1960, siendo reemplazados por ventiladores o respiradores modernos con intubación.

Hoy en día existen otras nuevas opciones para garantizar la vida y calidad de ésta de personas como Paul, sin embargo, Alexander decidió seguir viviendo en el cilindro, debido a que, según sus propias palabras: "ya estaba acostumbrado".

30th July 1938: A patient in an Iron Lung being checked by a nurse. (Photo by Keystone/Getty Images)
30th July 1938: A patient in an Iron Lung being checked by a nurse. (Photo by Keystone/Getty Images)
Imagen Keystone/Getty Images
Relacionados:
EntretenimientoViralHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD