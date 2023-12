Le piden a su tío que tome un video 360 y él se graba por error: causa risa en TikTok

Las nuevas generaciones se caracterizan por manejar la tecnología a la perfección; sin embargo, no siempre ocurre lo mismo con los tíos, padres y abuelitos, pues las personas mayores de 50 años suelen tener complicaciones en este tema.

Piden a tío grabar un video 360 y resultado fallido: se viraliza en TikTok

Aunque algunos aprenden poco a poco a mandar mensajes de WhatsApp y navegar en las redes sociales, en ocasiones pueden cometer errores cuando se trata de tomar fotos o videos, lo cual experimentó la siguiente familia, te explicamos.

La usuaria de TikTok @pamelaibarra848, fue quien el pasado 25 de diciembre explicó en un video que ella y sus familiares querían tomarse videos en Nochebuena con una cámara 360, herramienta que se ha vuelto muy popular en los últimos años por la manera tan original en que graban, es decir alrededor de las personas mientras ellas posan encima de una plataforma.

No obstante, Pamela aseguró que no tenían el dinero suficiente para comprarla, por lo cual se les ocurrió un plan: que su tío los grabara justo como lo hace la cámara 360, pero con su celular.

Fue entonces que lo pusieron en marcha al momento en que la autora del clip y tres familiares más, se pusieran en el centro de la sala para que así el señor pudiera moverse con libertad y simular el movimiento de dicho objeto.



Al inicio todo marchó bien, debido a que el encargado de documentar el momento parecía concentrado en hacer su trabajo sin perder el ritmo, mientras los demás movían las manos y se mostraban felices.

Todos quedaron encantados con el entusiasmo del tío, pero al ver el resultado se confirmó que el hombre no grabó a sus familiares, sino que se grabó a sí mismo corriendo en círculos debido a que activó la cámara frontal en lugar de la trasera.

Esto les causó gracia y subieron el material a TikTok por diversión, pero lo que no esperaron es que explotara en la red social con más de 36 millones de views en tan solo dos días.

Internautas quedaron encantados con el resultado del video 360

Los internautas comenzaron a compartirlo y expresaron que les causó mucha diversión debido a que sus tíos también podían ser capaces de cometer el mismo error.

"Me reí fuerte....Amanecer un 25 con este video es empezar bien divertido navidad", "Y todavía dice “listo” jaja me muero de risa", "Sin duda el mejor video de la Navidad en México jaja", "Desde hoy se le conoce como el Tío 360", "Carcajadas a más no poder con esto", "Ay no! Entre más lo veo más fuerte me río JAJAJA", "No me lo esperaba, el resultado 10 de 10 con la cara de su tío", "El más camarógrafo del condado", y "Me hizo la noche este video", fueron algunos puntos de vista.



La autora del clip confirmó con un segundo material que su tío al ver su error por fin los grabó como debía ser y aunque el resultado fue bueno, externó que le gustó más el primero a ella y a su familia por el resultado que surgió.

