Hombre causa claustrofobia en TikTok al mostrar cómo se quedó atorado en un tobogán

Los videos que captan incidentes tanto impactantes como divertidos son de lo más popular y el que ahora está circulando sin parar es el de un joven que se quedó atorado dentro de un tobogán.

El pasado 10 de junio el tiktoker @jamii.talib, originario de Malasia, visitó un parque acuático llamado Penang Escape y decidió grabarse a sí mismo con ayuda de un stick selfie al momento de lanzarse por un túnel de plástico.

Hombre aterroriza TikTok al mostrar en video cómo se quedó atorado en un tobogán acuático

En el clip se ve claramente cómo él mantuvo los brazos cruzados mientras estaba parado sobre una trampilla la cual al abrirse lo dispararía hacía el tobogán.

Durante los primeros segundos el creador de contenido atravesó la atracción con normalidad, hasta que se detuvo en seco a la mitad antes de volver a aumentar su velocidad de descenso.

De nueva cuenta dejó de avanzar, comenzó a arrastrarse y trató de salir del estrecho lugar mientras se mostraba preocupado, pues no sabía bien qué hacer.



Su primera reacción fue gritar por ayuda para hacerle saber al staff del lugar que estaba en problemas y poco después de que permaneció atorado, un empleado abrió la parte superior del tobogán y lo salvó.

El tiktoker no dudo en mostrar una sonrisa de alivio y entre risas nerviosas salió de aquel lugar. Para su sorpresa, el clip obtuvo hasta el momento 47 millones de vistas y los usuarios expresaron su temor por vivir algo similar y permanecer confinados en un espacio tan pequeño.

"Entré en pánico", "Sentí como me faltó el aire", "Nuevo miedo desbloqueado", "Mi claustrofobia se disparó", "Se fue a otro multiverso", "Yo hubiera reaccionado igual o peor que él", "Pude sentir sus desesperación, qué miedo", "Me muero ahí si pasa eso", "Mi peor temor, siempre veía si el tobogán y me aseguraba que tuviera salida", "Lo bueno que nadie le cayó encima" y "No, estaría llorando mucho, tengo fobia a estar en un espacio pequeño", resultaron ser algunos.



Este incidente hizo una celebridad al joven de manera instantánea y en un segundo video, publicó que volvió a subirse al tobogán con su cámara.

Para su fortuna esta vez no se quedó atorado y demostró cómo fue su recorrido de principio a fin en la atracción acuática, lo cual encantó a sus seguidores.



Al final otras personas lo felicitaron por su valentía, pues comentaron que ellos en su lugar no hubieran vuelto a entrar en el tobogán por miedo y ansiedad.

¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

No olvides ver también: