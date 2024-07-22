Se lanza en paracaídas y un canguro lo recibe para 'boxear': la 'pelea' se hace viral

Video Guardia enfrenta a hipopótamo e impide que se escape del zoológico ¡A cachetadas!

Lanzarse en paracaídas es uno de los deportes extremos más populares. Los asiduos a esta actividad suelen registrar en video estas experiencias para capturar este emocionante momento y revivirlo las veces que deseen, pero no todas estas grabaciones salen como se espera.

Esto le pasó a un hombre, que se hizo viral luego de vivir una situación inesperada cuando descendía del cielo. El individuo, al tocar tierra, fue recibido a golpes por un canguro.

El clip, que ya ha recorrido varias redes sociales, muestra cómo el paracaidista fue atacado por este animal, originario de Australia. Todo indica que el marsupial se sintió intimidado al verlo aterrizar en lo que, para él, era un extraño objeto.



Aunque el hombre, que aún no ponía por completo los pies sobre el suelo, intentó defenderse, no pudo con la fuerza del canguro, que lo atacó más de una vez con sus garras.

Este incidente generó una oleada de comentarios en internet, donde los usuarios compartieron sus opiniones y reacciones. Algunos expresaron su asombro ante la situación, mientras que a otros les pareció gracioso el incidente.

La singular anécdota ha sido catalogada como un momento surrealista, pues para muchos es poco probable que te ataque un canguro en un aterrizaje en paracaídas.

Después de atacar al paracaidista, el canguro escapó. Imagen Captura de pantalla TikTok @adventureul



Algunos de los mensajes que se pueden leer en el video sugieren que la agresión pudo haber surgido por un instinto de protección, ya que es común que los canguros reaccionen así si perciben una amenaza cerca de sus crías.

“Aterrizaste en el vecindario equivocado”, “también haría lo mismo si viera a alguien volando dentro de tu casa”, “acabas de descubrir el santuario de las garras de la muerte, jajajaja”.



Aunque no suelen ser hostiles con los humanos, pueden volverse violentos en ciertas situaciones. Estos animales son conocidos por su fuerza y por la gran velocidad que pueden alcanzar, pues corren hasta 70 kilómetros por hora.