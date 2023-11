Hombre pide a su cita que pague la cuenta y ella reacciona asqueada (no quiso ni tocar el recibo)

Una mujer reaccionó con “asco” a la petición de su cita de pagar la cuenta en un restaurante y la actitud de la joven se hizo viral en redes sociales, donde generó una batalla de opiniones entre los internautas.

Mujer reacciona “asqueada” ante petición de su cita de pagar la cuenta

Una vez más el debate sobre si hombres o mujeres deberían pagar la cuenta en una cita se avivó entre los usuarios de redes sociales que quedaron sorprendidos ante la actitud que tomó una mujer luego de la petición de su acompañante cuando llegó el momento de pagar sus alimentos en un restaurante.

A través de TikTok fue publicado un video en el que se ve a una mujer en un restaurante expresar un gesto de desagrado, que muchos interpretaron de asco, al ver que la mesera le dejó la cuenta en su lado de la mesa ante la petición del otro comensal.

“Cuando le pides a la mesera que le pase la cuenta a tu novia”, se lee sobre la grabación.



En el video viral se observa el momento justo cuando la mesera se acerca con el monto del consumo.

"Esto es para ti, mi amor. Que tengas una noche maravillosa, maravillosa. Bien. Felices vacaciones”, dijo.



El gesto amable con el que se acercó la trabajadora a la mesa cambió casi de inmediato a uno de sorpresa y hasta molestia luego de ver la actitud de la comensal.

Fue tal el descontento de la mujer que en su rostro fue evidente su respuesta y es que no se tomó la molesta de ver la cantidad que se tenía que pagar, bueno, no quiso ni tocar el recibo.

La mujer, sin decir una sola palabra, y mirando fijamente a la cámara con la que su pareja la grababa, se limitó a tomar el tenedor para alejar la porta cuentas.

Mujer rechaza ayudar a su novio a pagar la cuenta y desata debate

El video cobró tal relevancia en TikTok sumando miles de reproducciones y una ola de comentarios divididos en opinión y es que algunos consideran prudente y hasta necesarios dividir las cuentas entre parejas; otros reprobaron la actitud de la mujer independientemente del pago de la cuenta, mientras que otros más insistieron en que no había sido la forma de pedirlo.

“No sé de dónde sacan eso de el que invita paga. Al menos, tod@s mis conocid@s si los invito van con la intención de pagar y si no tienen me dicen"; "Su expresión, como la toca con el tenedor... no es solo no pagar, es todo lo que representa un actuar así"; "Salga de ahí soldado"; "El que invita paga porque, uno no hace planes cuando piensa usar el dinero ajeno. Eso también, es egoísmo, tomar la iniciativa es el paquete entero", fueron algunas de las posturas.