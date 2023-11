Joven hace impactantes cortos de terror en TikTok y nadie puede creer cómo obtiene inspiración

Cada año llegan nuevas cortos de terror, las cuales prometen quitar el sueño y aunque se pensaría que las grandes casas productoras son las únicas que pueden lograrlo, un tiktoker demostró todo lo contrario.

Joven hace cortos de terror en TikTok y se hace viral por provocar miedo

Se trata del usuario español @stiffsullivan, quien se describe como un "cineasta pretencioso" y desde 2022 ha tenido presencia en la plataforma. Dentro de su cuenta, siempre intentó mostrar el talento que tiene cuando se trata de contar historias llenas de misterio, suspenso y sustos, pero no fue hasta 2023 que su fama explotó en la red social.

Todo comenzó cuando publicó sus cortometrajes y generó millones de views, entonces se le ocurrió también mostrar a su audiencia todo el proceso que tiene detrás su trabajo.

Lo más impactante del caso es que él es el responsable de inventar las tramas de sus contenidos, actuar en ellos, grabarlos, editarlos , musicalizarlos y publicarlos.

Uno de los mayores retos de todo el proceso es buscar la inspiración para sus cortos; sin embargo, el joven tuvo una idea: preguntarle a la gente.



Para ello sale a la calle y busca ayuda con el fin de que le digan el nombre de un objeto y un sentimiento, los cuales usa como base para crear un drama. Por ejemplo: cortina + envidia.

En el siguiente video el cineasta explicó la manera en que grabó, la iluminación que utilizó y los trucos de edición que aplicó, para dar a entender todo lo que se debe hacer para que sus obras cobren vida.

Este formato de clips le hizo ganar casi 800 mil seguidores y en la sección de comentarios, las personas no dejan de felicitarlo por su excelente trabajo cinematográfico.

"Deberías de productor de cine profesional, me encanta", "Es genial tu trabajo en estos cortos sigue así", "Todo un crack", "En efecto todo lo que haces es cine", "Tu talento es de otro nivel", "Es increíble todo lo que haces con solo una cámara y edición, me gustaría ver el cortometraje pero es de noche y no me arriesgo, mejor lo veo mañana", "Este hombre es buenísimo para hacer videos", o "Me inspiras yo también deseo estudiar cine" o "Me encanta tanto tu trabajo y ver como lo produces", fueron algunos de ellos.



Una ventaja que obtuvo con sus clips es que ahora sus fans son los que le dan las ideas para producir, por lo cual podría tener una montaña de proyectos en adelante.



¿Ya conocías su trabajo? Dinos en los comentarios.

