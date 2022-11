Hombre donó por error 10 veces más dinero del que quería: pide ayuda en redes para recuperarlo

Diversas historias se han difundido por Internet, en las que las personas llegan a transferir dinero de más por un error; tal como el caso de este señor, quien cada año apoya a la fundación mexicana Teletón con una pequeña suma de efectivo; sin embargo, esta vez terminó enviando diez veces de lo que quería por accidente.

Hombre transfiere más dinero a fundación por error

Un hombre originario de Chile llamado Patricio Ramón O., se hizo viral luego de que su hija compartiera en TikTok el momento en que, por error, hizo una transferencia de 200 mil pesos chilenos (215 dólares), en vez de 20 mil (21 dólares).

En el video compartido en la cuenta @valentinapazop) se explica que la confusión ocurrió porque el hombre puso un cero de más, desfalcando su cuenta de ahorros.

"Como todos los años, mi papá dona para el Teletón... pero se le fue un 0 (cero) de más", podemos leer dentro de la grabación.

Usuarios de TikTok ayudan al hombre que mando más dinero al Teletón por error

El video no tardó en popularizarse dentro de la plataforma, llegando casi a los 6 millones de visualizaciones, 538 mil likes y cientos de comentarios de la gente que se percató de la preocupación de Ramón, muchos de ellos dando consejos legales, mientras que otros no tardaron en ofrecer su ayuda preguntando si tenían alguna cuenta para mandar un pequeño aporte de lo perdido.

“¿Y si entre todos le donamos 1 Luca (peso argentino) para que recupere sus lucas? ¡Yo apaño!”, “Ya tío ponga la cuenta y todos le donamos una Luca”, “Cuente con nosotros. Le apañamos con su Lucaton”, “Amiga haga un video con los datos para la Lucaton”, son algunos de los comentarios que leemos en su publicación.



Más tarde, el señor que donó casi 200 dólares por accidente, terminó reuniendo 180 mil pesos chilenos (194 dólares) por parte de internautas. Luego de esto, su hija publico un corto tiktok pidiendo que dejaran de donar, ya que se había recaudado el dinero total.

"Y te das cuenta de que no se quieren aprovechar cuando colocan el 'no sigan depositando', amo", "Cuando dices: 'No sigan transfiriendo. Gente como tú hace falta, me alegro saber que ya recuperó su plata", "Me alegro muchísimo que hayan podido recuperas su plata", son algunos comentarios de los usuarios al percatarse que el señor había recolectado el total perdido.



No obstante, usuarios de TikTok siguieron apoyando al hombre y lograron que recibiera un total sobrante de 54 mil pesos chilenos ( 58 dólares). Patricio decidió que esa cantidad excedente se donaría a causas benéficas chilenas, puesto que ya había rescatado el dinero que accidentalmente había mandado en un principio.

E inclusive, para que la gente creyera que no se quedaría con el efectivo, Valentina subió un video más donde se aprecia el señor sacando cuentas y más adelante una captura de pantalla de lo que vendría siendo el dinero obsequiado al Teletón, la fundación mexicana que ayuda a niños con discapacidad, cáncer y autismo.

“¡Nuevamente, agradecemos la iniciativa y solidaridad de todos! Se cierra la Lukaton”, podemos leer en la descripción.



¿Qué te pareció la noble causa? Déjanos saber en tus comentarios.