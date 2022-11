Hombre ganó la lotería y busca esposa para compartir su riqueza: describió a su pareja ideal

Gracias a Internet se han esparcido historias de personas que ganaron la lotería de una manera extraordinaria, como el jubilado que vio los números en sus sueños y salió victorioso.

Kursat Yildirim, el hombre millonario que busca esposa para gastar su fortuna

La que ahora está dándole la vuelta al mundo es la de Kursat Yildirim, un hombre de origen turco que reside en Dortmund, Alemania, ya que después de ganar 10 millones de euros ahora se enfoca en encontrar a su futura esposa.

El hombre de 41 años que trabajaba en una fábrica antes de volverse millonario reveló en una entrevista realizada para el periódico alemán 'Bild', cómo ha gastado parte de su fortuna.

Primero, compró diversos autos de lujo, se regaló un reloj y también se volvió dueño de su pub local favorito. Además, compartió su fortuna con personas cercanas a él dándoles dinero, y confesó que le gustaría realizar acciones altruistas para ayudar a los necesitados.

"Lo mejor de esto es que puedes hacer feliz a tanta gente. Inmediatamente transferí dinero a mis padres y mis hermanos, le he rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Eso es lo que voy a hacer ahora", fue lo que comentó.

La pareja de Kursant debe ser amante de los viajes

El mayor sueño de Kursant es tener una familia y una esposa amorosa, por lo cual ahora se está enfocando en buscar pareja, la cual debe cumplir con ciertos requisitos específicos, y uno de los más importantes es que le guste viajar.

"Puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo. Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase", fue la manera en que la describió.



Para hacer notar que no se trata de ninguna broma, Kursant compartió que creó una dirección de correo electrónico para que las mujeres se postulen y se pongan en contacto con él. Incluso en sus redes sociales, muchas usuarias han confirmado que están deseosas de conocerlo.

El millonario se se arrepiente de dar a conocer su historia

Algunos ganadores de la lotería prefieren mantener el secreto de su identidad, como lo hizo un hombre en China que recibió su premio bajo una botarga, pero Kursant estuvo feliz de gritarlo al mundo porque muchos lo envidian.

"¡Todos deberían saberlo! El noventa por ciento está celoso y piensa que no merezco esto, Pero no me importa. Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora, nunca me convertiré en una persona arrogante".



Por último, el ganador de la lotería comentó que a pesar de haberse convertido en una persona acaudalada no dejará de jugar, ya que lo ha hecho durante más de una década.