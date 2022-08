Se postuló a una vacante y no obtuvo respuesta por 14 años: su historia causó indignación

En Internet se puede conocer el ingenio de las personas a partir de sus videos, como los niños mexicanos que fueron captados preparando carne asada en la calle. Asimismo, hay cuentas en redes sociales que utilizan la comedia para burlarse de los procesos de reclutamiento de las empresas.

Little Slug Comedy es un perfil de TikTok que se caracteriza por realizar videos cómicos sobre distintas situaciones de la vida. En esta ocasión, se hizo viral debido a que mostró cómo un hombre enfrentó el ‘ghosting laboral’ que vivió durante 14 años.

De acuerdo con la BBC, el ‘ghosting laboral’ es una mala práctica que cometen tanto las empresas como los trabajadores. En las compañías suele presentarse durante el proceso de contratación, cuando los reclutadores no le avisan a los solicitantes si fueron o no aceptados para el cargo que aplicaron.

En los trabajadores se da cuando renuncian sin avisarle a nadie. Según Business Insider, estos casos no le dan la oportunidad a los jefes de escuchar las inquietudes o deseos que tienen sus empleados.

En su publicación, Little Slug Comedy se refirió al 'ghosting laboral' que realizan las empresas.

Se "vengó" de la empresa que no respondió su solicitud durante 14 años

En el clip de TikTok se observa a un hombre que realizó una llamada a la compañía The Royal, para retirar su solicitud para el puesto Front of house manager (gerente de recepción).

El empleado de The Royal le comentó que esa vacante no estaba disponible en la lista de búsqueda, a lo que el hombre les hizo saber que la solicitó hace 14 años, pero la compañía nunca le dio una respuesta.

A continuación puedes ver el video completo:



Aunque el clip tiene un carácter cómico, los usuarios de TikTok dejaron sus reflexiones en la sección de comentarios acerca del ‘ghosting laboral’.

“Hermoso. Pidamos un poco de decencia”, “¡Esto es tan cierto! Lo justo es que envíen un mensaje a todos los que no consiguen el trabajo”, “Una locura cuántas empresas hacen esto y luego se quejan de la ‘escasez de personal’”, “No muy lejos de la verdad. Algunos sitios web, como LinkedIn, todavía procesan solicitudes que se hicieron hace cuatro meses y otras de un año”.



Otros internautas se percataron de que ellos vivieron situaciones similares e incluso dejaron ver los errores que cometen los reclutadores.

“Eso es lo (mismo) que me pasó. Solicité un trabajo en JD y obtuve una entrevista. Esperé una semana para recibir respuesta, pero nadie contestó, incluso el teléfono de los gerentes estaba apagado”, “Recibí un correo electrónico de rechazo hace un par de semanas del lugar donde dejé de trabajar en octubre”, “En enero, recibí un correo donde me decían que no fui seleccionada para un trabajo que solicité hace 2 años”.