Latino gana casi 200 mil dólares jugando póker a ciegas: lo usará para pagar el hospital

En una historia digna de película, un hombre que prefirió mantener su identidad en las sombras se ha convertido en el último héroe viral después de llevarse a casa un premio millonario en el Casino Monticello en Chile y justo en un momento de su vida en que más lo necesitaba.

Los números hablan por sí mismos: 150 millones de pesos chilenos, que en nuestro querido territorio se traducen en 176 mil dólares, por lo que su historia rápidamente conmovió a Internet.

Hombre logra ganar miles de dólares jugando póker sin ver

El inesperado golpe de suerte ocurrió el pasado miércoles 23 de agosto, en las instalaciones del Casino Monticello, uno de los puntos de encuentro favoritos de los amantes del riesgo y las cartas en Santiago, Chile.

¿Quién es este misterioso ganador? Bueno, por desgracia, este campeón decidió mantenerse en el anonimato, seguramente para evitar que los reporteros lo persigan por la calle y los curiosos lo acosen con preguntas.

Según el medio local 'T13', la idea de llevar su suerte al casino surgió cuando el afortunado individuo y su pareja se encontraron en medio de una maraña económica. Al parecer, la inspiración nació de una conversación en la que decidieron darle una oportunidad a la fortuna, y oh vaya que la encontraron.

En el lugar, él se encontró enfrentando una partida de póker junto a dos compañeros de juego, mientras su pareja se abrazaba a una máquina tragamonedas, posiblemente en medio de una batalla feroz contra los nervios.

Pero aquí viene la cereza en el pastel. Resulta que en la tercera partida de póker, nuestro misterioso protagonista estaba charlando con una conocida. ¡Error! Esa charla casual resultó en que recibiera sus cartas sin ni siquiera verlas. Así que, en un giro digno de una película de Hollywood, fue hasta que las cartas cayeron sobre la mesa que la multitud estalló en vítores y aplausos.

"Miré las cartas y vi que había hecho una escalera color, pero no me fijé que era una escalera real. Solo atiné cuando las tiré arriba de la mesa y se produjo un par de segundos de silencio. Todos me empezaron a felicitar", narró el ganador a 'T13'.



Entonces, en un giro digno de un caballero, fue a buscar a su pareja para compartir la buena nueva. Después de algunos chilenismos y caras de asombro, la noticia se supo: ¡más de 150 millones de pesos chilenos en el bolsillo!

Usará el dinero para pagar gastos médicos de su esposa enferma

El hombre incluso repartió un millón de pesos chilenos a cada uno de los jugadores de la partida, y también fue generoso con el personal del casino, regalando 2 millones de pesos chilenos en propinas. Y si eso no fuera suficiente para derretir corazones, explicó que este regalo del destino llega en el momento justo, ya que su esposa necesita cubrir gastos médicos.

"Es algo delicado, pero esto nos ayudará anímicamente pienso. Quiero decir, esto no es la felicidad completa, pero que ayuda, claro que ayuda", expresó.