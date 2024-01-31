Gemelas fueron separadas al nacer y se encuentran gracias a TikTok: habían sido vendidas

Video Mitos sobre gemelos explicados por ellos mismos: ¿pueden leerse la mente o sienten el mismo dolor?

¿Te imaginas que sentirías al enterarte que tienes un gemelo? Pero no solo eso, también saber que te vendieron cuando naciste y le mintieron a tu madre biológica sobre tu salud.

Esto le ocurrió a Amy y Ano, gemelas idénticas, que fueron vendidas a diferentes familias en Georgia, descubriendo la verdad gracias a un programa de concursos y un video en TikTok.

Amy Khvitia y Ano Sartania supieron que eran gemelas gracias a un video de TikTok Imagen Instagram @eurovizyon.co.u

Amy y Ano, las gemelas idénticas que fueron vendidas a diferentes familias al nacer

Aunque esta historia parece sacada de una película, en verdad le ocurrió a Amy Khvitia y Ano Sartaria, unas gemelas idénticas que descubrieron que habían sido vendidas a diferentes familias al nacer en un hospital en Georgia, formando parte de miles de bebés que fueron sustraídos de sus padres en dicho país, según reporta ‘BBC’.

La historia de estas hermanas comenzó a los 12 años. Amy estaba en casa de su madrina viendo el programa ‘Georgia’s Got Talent’, cuando apareció una niña bailando que era idéntica a la pequeña.

“Todo el mundo llamaba a mi madre y le preguntaba: ‘¿Por qué Amy baila con otro nombre?’”, dijo la joven.

Identical twins Amy Khvitia and Ano Sartania were taken away from their mother just after they were born and sold to separate families. But a TV talent show and a TikTok video made sure that the two discovered each other years later.#TikTokviral #Georgia pic.twitter.com/7WCSUPNI27 — Bnz English (@BnzEnglish) January 26, 2024



La madre simplemente le quitó importancia al asunto al asegurarle que todo el mundo tenía un doble, dejando el asunto en el pasado.

Pero 7 años después, en 2021, Amy publicó en TikTok un video donde aparece con el cabello azul haciéndose un piercing en la ceja, el cual fue enviado a Ano Sartania por una amiga, quien le aseguró que la chica era idéntica a ella.

Ano intentó localizar a Amy, pero no pudo encontrarla, así que usó el grupo de la universidad en Whatsapp para ver si alguien podría ayudarla. Finalmente alguien que conocía a su gemela vio el mensaje y las conectó en Facebook.

Gemelas de Georgia comienzan a indagar en su pasado, ¿qué ocurrió realmente cuando nacieron?

De acuerdo con el portal británico, ambas nacieron en Kirtskhi, que ya no existe, al oeste de Georgia, pero los certificados de nacimiento se diferencian por un par de semanas, documento que fue llenado así para que no tuvieran ningún parentesco legal.

Ambas se enfrentaron a sus familias y descubrieron que habían sido adoptadas, por separado y con pocas semanas de diferencia en el año 2002. La madre de Amy le contó que no podía tener hijos y una amiga le dijo que había una bebé no deseada en el hospital local, lo único que tenía que hacer era pagarle a los médicos para que pudiera llevársela a casa, tal y como le ocurrió a la progenitora de Ano.

Las madres aseguraron que no sabían que el bebé que se llevaron tenía una gemela, además pensaron que todo el proceso había sido legal.

¿Qué ocurrió con la madre de Amy y Ano? ¿Las vendió o no sabía nada del asunto?

Amy deseaba conocer a su familia biológica y saber por qué las habían vendido, por lo que se unió a un grupo de Facebook dedicado a reunir a familias georginas con niños que sospechaban que habían sido robados al nacer.



Una joven alemana le respondió a Amy, descubriendo que su madre biológica, Aza, vivía en ese país. El reencuentro de las gemelas con su progenitora fue cubierto por la BBC en un documental, donde se enteraron que la señora había entrado en coma después del parto y cuando despertó el personal médico le dijo que las bebés habían muerto.

Tras el reencuentro, las hermanas se han mantenido en contacto, pero prefieren que cada una tenga su espacio.

