"Modo súper señora activado": Hombre se burla de su esposa y la hace enfurecer de la manera más graciosa

El usuario de TikTok Francisco López (@franciscolopez) subió hace unos días un video a dicha red social por el que se hizo viral al hacer enfurecer a su esposa, captándola de una manera inusual.

¿Cómo logró el esposo enfurecer a su esposa en el video viral?

Francisco grabó el momento en que su esposa estaba planchando, con ropa cómoda, tennis, un chongo sobre la cabeza y sin maquillaje.

Mientras la susodicha se encargaba de hacer esta labor en el hogar, también veía alguna telenovela desde la pantalla de una computadora, que instaló frente al burro de planchar.

Su esposo la sorprendió y dijo: "Modo súper señora activado", lo cual su compañera de vida no tomó muy bien y de inmediato emitió un agudo chillido diciendo: "Ay, yaaaaa", al tiempo que buscaba salirse de la toma de la cámara.

El marido comenzó a reír, mientras ella gritaba enfurecida que "¡Ya!", dándose una palmada en las piernas, para después advertirle, notablemente molesta: "No te vuelvo a planchar una cosa. ¡Ya!", ordenaba y mostraba los dientes enojada, en tanto intentaba tirarle la cámara o quitársela para que la dejara de grabar.

En un momento, aprovechó para ponerle pausa a su telenovela, un detalle que no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al divertido video del esposo que enfurece a su esposa al grabarla planchando en 'Modo súper señora'?

Aunque algunos internautas reprobaron el comportamiento del marido al "hacerse el gracioso" y "exponer a su esposa", la gran mayoría aplaudió el video que los hizo reír mucho, pues lo tomaron con humor al ser tan genuino y mostrar una de las escenas más cotidianas de una pareja.

"Hay una señora que también se agüita si la graban", "Hay gente que se enoja chistoso, por eso los molestamos", "Elmo te va a planchar, pero unos chin**zos", "Da gracias que te plancha, mi esposa está peleada con la plancha", "Y le pone pausa a su novela jajajajaja", "Yo cuando me cachan siendo atenta con mi marido", "¡Con mis novelitas coreanas no!", "Le puso stop a la novela para seguir peleando jajaja", "No le planches nada, amiga, que él aprenda. Me ca*a que les ayudas y todavía se hacen los fraciositos", opinaron algunos.



El video, de tan sólo 16 segundos de duración, ya tiene al momento 4.2 millones de reproducciones, más de medio millón de 'Me gusta' y miles de comentarios.

Este no es el único video que se viraliza mientras capta a 'Elmo', como llama a su esposa, molesta, pues ya otro de sus 'berrinches' había obtenido 5.4 millones de vistas.

¿Tú qué opinas?