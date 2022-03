Los hermanos más increíbles de las series: Eloise y Benedict se robaron nuestro corazón

Los hermanos más fabulosos de la ficción han encantado a sus fans con sus increíbles aventuras, gran complicidad y divertidas peleas.

A continuación enlistamos aquellos que conquistaron a través de sus series a más de un fan.

Tyrion y Jaime Lannister de ‘Game of Thrones’

Desde su nacimiento, Tyrion Lannister tuvo que luchar contra el desprecio de los demás debido a su enanismo.

Sin embargo, su mellizo Jaime sí lo quiso y fue el único que lo vio con respeto y amor.

De hecho, esto se vio reflejado en las últimas palabras que intercambiaron los hermanos Lannister:

“De no ser por ti no hubiera sobrevivido a la niñez. Fuiste el único que no me trató como un monstruo y eras lo único que tenía”, le dijo Tyrion a Jaime y este último se lanzó a abrazarlo.

Prue, Piper y Phoebe de 'Embrujadas'

A pesar de los rumores de enemistad entre Alyssa Milano (Phoebe) y Shannen Doherty (Prue); en la ficción las hermanas de ‘Embrujadas’ (serie de 1998 que lleva como título original ‘Charmed’) destilaban muchísima química fraternal en la televisión.

Eso sí, hay que aclarar que la salida de Shannen del ‘show’ se debió a que ella misma se sentía estancada con el personaje y quería probar algo nuevo (mas nunca por conflictos con sus compañeras de elenco).

Los hermanos Wilkerson de ‘Malcolm el de en medio’

Pocos saben que el apellido de la familia de Malcolm es Wilkerson, se trata de un detalle que se mencionó vagamente en la serie de 151 episodios.

No obstante, a lo largo de toda la trama estos hermanos tuvieron altas y bajas en su relación; lo que muchos pueden entender porque tener un hermano no es sinónimo de felicidad los 365 días del año.

Claro que eso no significa que su relación fuera mala, por el contrario entre ellos fungían como cómplices y confidentes del otro.

Casey y Sam de ‘Atypical’

Gracias al autismo de Sam, la relación que tiene con su hermana menor no es muy normal.

Aun así ella logra entender el padecimiento de su hermano y lo ayuda en los momentos malos.

Lo mejor es que no lo trata como un ‘bicho raro’ o ser frágil, sino que le permite experimentar una adolescencia normal y sin prejuicios.

Klaus y Ben de ‘The Umbrella Academy’

Siguiendo con las series de Netflix en este conteo, no podía faltar la hermandad entre Klaus y Ben.

Ambos nacidos espontáneamente a las 12:00 pm el 1 de octubre de 1989, con poderes y criados en la Academia Umbrella; su única diferencia es que uno está vivo y el otro no.

Desde que Ben murió solo Klaus mantuvo contacto con su fantasma y a pesar de lo mucho que se quieren la diferencia de personalidades ha provocado varias peleas entre ambos.

Eloise y Benedict de ‘Bridgerton’

Finalmente, los hermanos Bridgerton que conquistaron a sus fans por su gran dinámica familiar fueron Eloise y Benedict.