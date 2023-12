Fan de Gloria Trevi pide a gritos que no cante una canción que le recuerda a su ex y se hace viral: “Esa no”

A inicios de diciembre, Gloria Trevi se presentó en Tepotzotlán, Estado de México, México, para presentar sus mejores temas, incluyendo ‘Con los ojos cerrados’, la cual no quería escuchar una fan que se hizo viral por su reacción durante el evento.

Fan de Gloria Trevi se hace viral por pedir en concierto que no cantara ‘Con los ojos cerrados’

Gloria Trevi fue la encargada de cerrar la semana cultural en Tepotzotlán, pueblo mágico del Estado de México, además de que el mismo día se encendió el árbol de Navidad, juntando a miles de personas que esperaban ansiosas por escuchar los éxitos de la cantante mexicana.



Pero el show se lo robó una de sus fans, quien gritó desesperadamente al escuchar los primeros acordes de ‘Con los ojos cerrados’, un clásico de la cantante que habla sobre seguir con una persona a pesar de que la gente a su alrededor le dice que no es un buen prospecto y que solo juega con ella.

“ ¡’Con los ojos cerrados’ no! ¡Esa no, Gloria! ¡Ah, ya la va a cantar! ¡No Gloria!”, se le escucha gritar a una mujer que fue captada por la cuenta de TikTok llamada Pepa Show.



Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido y alcanzó casi 16 mil comentarios de diversos usuarios, quienes se identificaron con la mujer, mientras que otros lo tomaron con humor.

“No puedo dejar de escuchar la canción”, “Le trae recuerdos de guerra”, “Esa no porque traigo saldo”, “¿Este es el nuevo: ‘Te amo Elizabeth’?”, “Para mí y las que no quisimos ver”, “Trata de llorar” y “Ya me vi”, fueron algunos de los textos que recibió.



Incluso la misma protagonista del video, una chica llamada Yeimy Sevilla, le dejó un comentario en el video.

“Jajaja, me alteré un poco, pero es que esa no, Gloria. Me encantó conocerte amigo, saludos”, escribió.

“¡Esa no, Gloria!” se hace viral y ya repiten el grito en otros conciertos

Debido a que el video alcanzó 16 millones de visualizaciones, se volvió viral en cuestión de días, por lo que muchos de los fanáticos de la cantante quisieron replicar el momento en otro de sus conciertos, esta vez en Texcoco.

La cuenta de TikTok de Pepa Show mostró el momento en el que otras personas comienzan a gritarle a la cantante que no interprete ‘Con los ojos cerrados’, igual que en el clip.

“Gloria ya hace chiste de mi video viral. ¡Esa no, Gloria!”, escribió en su clip.



Tras escuchar la reacción del público, Gloria Trevi les revela que de todos modos va a cantar la canción.

“Pues entonces esa es la que voy a cantar, ya me conocen, soy bien contreras. Entonces voy a querer decir que cada lágrima que yo derramé en los 90 valió la pena, por esa persona, por ella, por ellos. ¡’Con los ojos cerrados’!”, expresa la cantante antes de comenzar a cantarla.



¿Qué canción de Gloria Trevi te recuerda a tu expareja? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.