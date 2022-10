Gatito es captado dándole de comer a su peluche favorito: la escena conmovió a TikTok

Los videos adorables de gatitos son de los más buscados en la red y se ganaron el cariño de todos, como el del minino Limón, que sabe tocar el piano.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de animales, no te pierdas la serie ‘Best of pets’ ver gratis en ViX.

Gato se hace viral en TikTok por alimentar a su osito de peluche

Cada día llegan nuevas historias de estos animales, y la que explotó a principios del mes de octubre fue la de un minino y su peluche. Y es que es normal ver tanto a perros y gatos tener cierto apego a sus juguetes, los cuales llevan a todos lados tras encariñarse e incluso, llegan a dormir con ellos.

Un joven fue quien captó a su felino de pocos meses teniendo este tipo de comportamiento con su osito de felpa, al cual cuida como si estuviera vivo.

En un video cortó Francisco Navarrete, quien se identifica como @navix1997 en TikTok, logró grabar un momento muy dulce, pues aunque en un inicio parece que su felino está jugando de manera agresiva con el juguete, segundos después cambia su actitud de manera radical.



El gatito tomó por el cuello a su pequeño peluche blanco y lo acercó a su plato de comida; sin embargo. lo más impactante es que comenzó a comer hasta el momento que acomodó al muñeco en una posición "para que él también pudiera alimentarse".

El video del gatito se volvió viral en TikTok

La conmovedora escena fue vista en pocos días por más de 5 millones de usuarios, quienes no dudaron en comentar lo lindo que les pareció el gesto del animal.

"Qué tierno, me alegró el día", "El mishito : 'Ándale come con confianza'", "Gatito que alimenta a su osito de peluche, te amo", "Le esta dando de comer como si fuera su hijo, es hermoso" o "No puedo, me muero de amor", son algunas reacciones en el video original.



Si bien, muchos interneutas expresaron que este comportamiento no era muy común, otros usuarios de TikTok comentaron que tenían gatitos que hacían lo mismo, pero no sabían la razón de ello.

"El mío hacía lo mismo cuando bebé, llevaba sus peluches al lugar donde tenía su comida", "Mi gata hace lo mismo con un peluche de pollito, cuando se le pierde llora", "Mi michi todavía lo hace y siento que lo hace para no sentirse solito", expresaron los usuarios.