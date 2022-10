Mujer compra una cama tras dormir 5 meses en el suelo y su celebración conmovió a Internet

En Internet se pueden encontrar historias de personas que buscan superar su situación económica y hacen grandes sacrificios para conseguirlo, así como el niño mexicano que camina media hora para ir a su escuela.

En este artículo te hablaremos del caso de Lerato Beth Seutloadi, una joven originaria de Sudáfrica que cautivó a los usuarios de Twitter. Y es que, tras una mala racha en su vida provocada por un fraude bancario, logró alcanzar una de sus metas personales al comprar una cama para dejar de dormir en el suelo.

Mujer celebra que compró su primera cama para ya no dormir en el suelo y se viralizó

En 2015, Lerato Beth Seutloadi disfrutaba del trabajo de sus sueños como locutora de una radiodifusora en su ciudad natal; sin embargo, por azares del destino, cinco años después tuvo que emprender un negocio de artesanías para ganarse la vida.

A su nuevo negocio lo llamó Beads by Lerato (Collares por Lerato en español) y comenzó a vender de forma digital cuerdas de lana, pulseras y collares de cuentas personalizados, telas ancestrales y brazaletes. Lamentablemente, en agosto de 2022 reportó vía Twitter problemas con su banco, en el cual sus clientes le depositaban.



Inicialmente, la joven denunció que aplicación no servía, lo que se agravó con el paso de los meses hasta que de la nada le llegó un depósito millonario, provocando la suspensión de su cuenta por supuestas actividades ilícitas.

Con esto, Lerato Beth Seutloadi no solo perdió el acceso al dinero que había ganado con su emprendimiento. También comenzó a lidiar con la policía que investigaba su caso, un proceso que la agotaba física y mentalmente porque ni la institución bancaria ni las autoridades la tomaron en serio.

Para colmo la sudafricana ni siquiera podía descansar plenamente, porque al no tener acceso a su cuenta no podía comprarse una cama y, por ende, debía dormir en el suelo. Hasta que finalmente pudo hacerse de un lecho decente y al tratarse de una buena noticia entre tantos problemas no dudó en presumirlo:

“Después de 5 meses durmiendo en el piso logré comprar una cama. Este año ha sido malo para mí, por fin hay algo de luz. El eco ahora será mejor”, escribió Lerato Beth Seutloadi en su publicación de Twitter.

La última actualización de Lerato Beth Seutloadi sobre su caso con el banco la dio el 10 de octubre de 2022, a través de su Twitter. Su historia se unió al de otras personas que igualmente alegan una estafa bancaria y están en proceso de juicio, pero al menos ahoraya ha entregado todas sus pruebas ante los tribunales para demostrar que fue víctima de un fraude bancario:

“Nunca recomendaría Capitec a nadie. El servicio que recibo de ellos es el peor para alguien que ha estado realizando operaciones bancarias con ellos durante 7 años. No se comunican conmigo en absoluto. Hice todo lo que se me pidió, entregue todos lo detalles a la corte, pero mi cuenta sigue suspendida hasta hoy. Alguien que comete fraude no visitaría el banco regularmente porque no quiere ser rastreado. Sin embargo, la persona que hizo acusaciones sobre mí continúa con su vida normal y seguirá utilizando mi cuenta para actividades fraudulentas. Yo solo era un objetivo para sus planes”.