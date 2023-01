¿Captan 'extraterrestres' caminando en el mar? Curiosas fotografías crean pánico en redes

Desde hace décadas una gran cantidad de personas tienen la firme creencia de que existe la vida en otros planetas y que incluso, seres de otras especies han visitado la Tierra.

Aunque en Internet existen incontables videos de supuestos ovnis , dos fotografías causaron impacto, pues en ellas parecían verse alienígenas, te contamos.

Fotografías en Internet provocan miedo al relacionarlas con extraterrestres

A mediados del pasado mes de diciembre, un hombre de 62 años llamado Jan Vorster, decidió publicar un par de imágenes que había capturado dentro de un grupo de Facebook.

Lo que jamás imaginó es que sus fotos tomadas en Sudáfrica terminaron esparciéndose por la red por una razón en particular y es que las personas comenzaron a especular que eran pruebas irrefutables de que los extraterrestres se encontraban entre la raza humana.

Sus imágenes que fueron realizadas al amanecer y al atardecer, dieron la escalofriante ilusión de que alguna raza alienígena se encontraba caminando en la playa y utilizaban una serie de extremidades flexibles para desplazarse.



Su publicación que se hizo viral de inmediato, provocó que diversos usuarios pensaran que en efecto, eran seres de otro planeta, lo cual les causó miedo instantáneo e impresión.

"¿Esto es un alien? Porque sí lo parece", "¿Soy el único que pensó que se trataban de extraterrestres submarinos?", "Cuando creí que las arañas alienígenas no existían y llega esto a darme miedo", "Me recuerdan la película de 'La Guerra de los Mundos' con Tom Cruise, donde los trípodes acechan la Tierra" o "¡Parecen seres de otro mundo que vienen a invadirnos!", es como se expresaron en Facebook.



Para otros, las imágenes tuvieron un gran efecto, puesto que aseguraron que su miedo al mar creció, debido a que no querían encontrarse con estas supuestas criaturas vivientes y desconocidas.

"Una razón más para no meterme al mar qué miedo", "Necesito estar mínimo a unas 100 millas lejos de allí", "Las profundidades esconden muchos misterios desconocidos y por eso yo mejor me quedo lejos" y "Definitivamente ya no estaré tan seguro de meterme al mar, ver esto me provoca escalofríos", resultaron ser otros comentarios.

Jan Vorster, autor de las fotos, mandó un mensaje con su publicación

Ante esta ola de respuestas, el autor de las imágenes reveló que no se trataban de aliens, más bien son plantas muertas de aloe vera que había alineado a la orilla de la playa para dar la ilusión de que eran monstruos con tentáculos que invadían la costa para crear conciencia sobre la degradación ambiental.

"Pensé que podría usar esto como una metáfora de cómo la gente ve estas plantas como extraterrestres, pero en realidad somos los extraterrestres de dos piernas que arruinan su mundo. Esa era la idea", fue lo que comentó durante una entrevista con el 'New York Post'.