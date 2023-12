Jenni Rivera fue "vista" en concierto de su hija Chiquis y causa intriga: fans dudan de su muerte

Jenni Rivera fue una de las cantantes mexicanas más famosas, pero lamentablemente falleció a los 43 años de edad en un accidente de avión y en días pasados al parecer fue vista en una presentación de su hija.

En video, graban fantasma de Jenni Rivera en concierto de su hija Chiquis Rivera

Desde su deceso la familia Rivera la ha homenajeado de manera constante y quien siguió sus pasos como cantante fue su hija mayor Chiquis Rivera. La famosa ha logrado consolidarse en el mundo de la música y de hecho, en 2020 ganó un premio Latin Grammy a Mejor Albúm de Banda gracias a su disco 'Abeja Reina'.

Como cualquier cantante, Chiquis se dedica a realizar shows en vivo donde deleita a sus fans con canciones de su autoría y por supuesto de su madre Jenni, quien "apareció" en una de sus presentaciones.

De acuerdo a un video de TikTok publicado el 3 de noviembre en el más reciente concierto de la intérprete de 'Vas a volver’,' entre el público se observó a una mujer muy parecida a su fallecida madre Jenni Rivera, lo cual causó impacto entre los internautas.

El material viral tuvo diferentes reacciones en redes sociales

El clip con más de medio millón de vistas el cual fue titulado 'Fantasma de Jenni Rivera aparece en concierto de Chiquis' se hizo viral de inmediato y en los comentarios, los usuarios pusieron en duda el fallecimiento de la cantante, pues aseguran que 'La Diva de la Banda' aún está con vida y decidió apoyar a su hija viendo su presentación.

"Creo que era Jenni, no esta muerta", "No era el fantasma, era Jenni", "Cuida a Chiquis, que lindo", "OMG ¿Jenni estás viva?", "A mi nadie me va a quitar la idea de que sí era Jenni y fingió su muerte", "Jenni realmente nunca se fue", "Sí se parece mucho, qué miedo", "Jenni Rivera nunca murió gente" o "Jenni al fin se descuidó y se dejó ver", es lo que respondieron.



Otros, tienen la teoría de que no se trata de Jenni Rivera, más bien una de sus imitadoras que fue invitada personalmente por Chiquis a su concierto.

"Ella es Grace ,es una de sus imitadoras la que mas se parece a ella", "Es una persona que fue al concierto y se parece a la Diva", "Jaja es la doble de Jenni se pasan de inventar", "Es la doble de Jenni, ahí andaba con Chiquis", "Es la imitadora pero te doy like por eso. El que no sepa que estuvo con Chiquis sí se le subirá el azúcar", "Es la imitadora de Jenni, apoya a Chiquis al 100%, resultaron ser otros.



Al final, muchos usuarios se mostraron molestos con el video "pues levantó falsos" respecto al fallecimiento de Jenni Rivera y aseguraron que la información fue inventada con el único fin de conseguir likes y viralidad.



Hasta el momento Chiquis no ha mencionado nada acerca del video, por lo cual solo es cuestión de esperar que lo haga en redes sociales.

