Fan de Billie Eilish le manda carta y meses después recibe respuesta: explicó cómo lo hizo

En TikTok abundan las historias de personas que de alguna manera han interactuado con algún famoso ya sea en persona o vía digital, pero una joven decidió hacerlo mediante una carta con el fin de que su artista favorita, Billie Eilish , le respondiera.

Fan de Billie Eilish muestra en video cómo le envió una carta a la cantante y lo que le respondió

Ximena Kuri es una joven que se dedica a mostrar en su cuenta de TikTok (@_ximenakuri) reviews de productos de maquillaje y hacer tutoriales de looks.

Gracias a ello ha ganado más de 5 mil seguidores y recientemente se hizo viral porque demostró que recibir una carta de Billie no es imposible.

Todo comenzó el pasado 25 de mayo cuando la tiktoker hizo un clip mostrando cómo preparaba su carta para la cantante. Primero en un sobre rojo escribió la dirección y dentro, colocó fotos de la famosa con mensajes escritos detrás, una carta y una pulsera como obsequio.

Cuando todo estuvo listo la mandó por correo y terminó pagando 91 pesos mexicanos (5 dólares) al servicio postal para que llegara a su destino.



Así pasaron los meses y el 7 de septiembre Ximena grabó un segundo TikTok donde reveló lo feliz que estaba porque al fin había llegado la respuesta de Billie.

"He visto que tarda de 8 a 12 meses en contestar, yo la mandé en mayo y no sé por qué tardó tan poco. No puedo esperar las ganas de ver qué es lo que trae".



Al abrir la carta, la joven descubrió que le habían mandado una postal firmada por la intérprete de 'Bad Guy', la cual le terminó encantado.

También dejó en claro que la carta no la mandó directamente a la casa de Billie, más bien al fan mail donde las personas pueden enviar todo tipo de obsequios a la artista.

Muchas personas se sintieron curiosas sobre cómo podían hacerlo ellas también y explicó que con anterioridad ya había posteado dos clips sobre ello con toda la información.



Su video alcanzó en pocas horas 250 mil vistas y en los comentarios, los usuarios reaccionaron de manera positiva por su experiencia.

"Qué padre, pura envidia de la buena", "Amo, jamás me imaginé que se pudiera hacer esto", "Amigos hoy conocí la envidia", "Apenas me entero, no sabía que le podía escribir una carta a mi bebé", "Me muero, felicidades", "Definitivamente viendo esto le mandaré una carta a mi nena, ella me salvo la vida y aún lo sigue haciendo", "Hermana yo ya estaría llorando", o "Tú ya ganaste en la vida, felicidades".



¿Tú a qué famoso le mandarías una carta? Dinos en los comentarios.

