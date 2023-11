Familia coloca una mesa dentro del metro de NY para comer y hasta invitaron a los pasajeros: video se viraliza

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias es una celebración estadounidense que es conocida por su típica cena de pavo y por el reconocido desfile con globos gigantes de Macy 's en la ciudad de Nueva York.

Fue en esta ciudad donde curiosamente una internauta identificada como @itgirljayda_ en TikTok, captó algo sumamente extraño el pasado 23 de noviembre.

Familia come en mesa dentro del metro de NY para Acción de Gracias y video explota en TikTok

Resulta que la joven decidió viajar aquel día en metro para desplazarse por la ciudad, pero al entrar a uno de los vagones se percató que estaba pasando algo insólito, una familia se encontraba comiendo la típica cena de Día de Acción de Gracias.

Por si fuera poco, todos iban tan bien preparados que incluso pusieron una mesa con mantel para estar cómodos y como era de esperarse los platos y tenedores desechables no podrían faltar.

El video muestra cómo mientras las personas estaban sentadas, dos personas al otro extremo de la mesa estaban sirviendo platos con lo que parecía ser macarrones con queso y pavo.



Por supuesto todos los que subían al vagón no tardaron en cuestionar dónde estaban realmente y se quedaron perplejos contemplando a los demás disfrutar sus alimentos.

La autora del clip aseguró que "Nueva York no es un lugar real" después de ver lo que estaba pasando y documentó cómo la familia que disfrutaba de sus alimentos comenzó a compartir platos con algunos de los usuarios del metro.

Usuarios de redes quedaron conmovidos porque la familia compartió la comida con los demás

De hecho, esto hizo que una chica se quedara sin palabras, pues jamás esperó que le invitaran a comer. Antes de bajar, la mujer que grabó todo recibió una lata de Coca-Cola por parte de la familia y les agradeció por su calidez.

Tras subir su material a TikTok en cuestión de horas de volvió viral con más de 18 millones de vistas y dentro de la sección de comentarios, así fue como reaccionaron los otros usuarios.

"La pasaron mejor en Thanksgiving los del metro que yo", "¿Qué es más surreal New York o todo México junto?", "En los metros siempre pasan cosas bien raras", "El metro de New York lo más surrealista que he visto", "Qué elegancia la de New York", "¡Esto me hace feliz ver como todos se unieron para tener una cena de acción de gracias juntos aunque sea en un tren", "¡Esto es tan bonito! Todo el mundo se separó tanto con la pandemia, así que es muy divertido ver a la gente celebrando Acción de Gracias en público con extraños", o "Esto es tan desinteresado y genuino. Lo que veo es puro amor por el mundo", es lo que expresaron.



Por el momento se desconocen los nombres de las personas que organizaron esta comida en el Día de Acción de Gracias o si las autoridades del metro de NY no los sancionó por poner la mesa dentro del vagón.