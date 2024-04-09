Extranjeros quieren demandar a restaurante por su música y los vecinos les llevan serenata: video

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Puerto Vallarta, Jalisco, se convirtió en la sede de un conflicto inusual que ha surgido entre una pareja de estadounidenses y un restaurante local.

El chef Julio Castillón, dueño de 'Gaby’s Restaurant', se encuentra en medio de una batalla legal con los extranjeros, quienes han emprendido acciones legales para cerrar su negocio debido a la música que se escucha en el establecimiento y que ellos consideran 'ruido'.

Así inició conflicto entre los extranjeros y el restaurante con música mexicana

'Gaby’s Restaurant' lleva operando durante más de 35 años, desde que los padres de Julio Castillón lo fundaron en 1989. Sin embargo, hace dos años, los estadounidenses se mudaron a una casa contigua al restaurante. La tranquilidad que buscaban en su retiro se vio perturbada por el bullicio de los comensales y, especialmente, por las bandas de música que amenizan el lugar, según ellos.

La pareja de extranjeros, cuya identidad no ha sido revelada, decidió tomar medidas drásticas: acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para demandar al chef y clausurar el restaurante, argumentando que la música afecta su calidad de vida como retirados en Puerto Vallarta.

Dueño de restaurante defiende las tradiciones mexicanas frente a los extranjeros

Julio Castillón, con indignación, expresó su descontento ante esta situación. Por medio de TikTok explicó que para él la música es parte fundamental de la cultura mexicana y eliminarla sería una injusticia.

"Yo no puse mi restaurante al lado de tu casa, tú compraste la casa al lado de un restaurante con más de 35 años de historia y ahora resulta que vienen a mi país y uno tiene que acoplarse. Estamos en zona turística. Si vienes a México, tienes que entender que nuestra cultura es color, es tradición, es música, es baile. Si no les gusta, ¿qué car**os haces aquí en México? Tomen consciencia los mexicanos, no se dejen, este es nuestro país y debemos de defendernos unos a otros, ya basta de tanto atropello, nuestro país ha sufrido múltiples conquistas de diferentes nacionalidades y ya estuvo que seamos así de agachones", manifestó.

El chef hizo énfasis en que si se van a vivir a zonas turísticas es porque les gusta la fiesta y si no, no se explica qué hacen ahí. También aprovechó para recalcar su apoyo a los músicos de Mazatlán, Sinaloa, quienes pasaron por un exabrupto similar hace poco.

Los vecinos se unieron para llevar serenata a la pareja estadounidense y defender sus tradiciones

Y así como en Mazatlán, la comunidad local también ha alzado la voz en apoyo a 'Gaby’s Restaurant'. Vecinos solidarios se han unido para mostrar su rechazo a la demanda de los estadounidenses. En un gesto lleno de tradición y pasión, llevaron mariachis y grupos musicales a las afueras del establecimiento. La serenata resonó en las calles, como un recordatorio de la riqueza cultural que define a México.

Además, llevaron cartulinas con mensajes como: "A México se le respeta, su cultura y su gente", "No te metas con la gente local", entre otros.

El usuario de TikTok Israel Andalón retrató el evento "contra la gentrificación" en un video que en dos días ya tiene más de 2.8 millones de reproducciones.

"Me alegra ver que Sinaloa ha inspirado a otras partes de México a combatir la gentrificación con música", "Nunca pensé que la música fuera la clave para evitar la gentificación... pero qué bonita solución", "Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Desde Colombia, mi apoyo total a los mariachis, a México y su hermosa cultura", "Acá en USA no puede uno poner nuestra música muy fuerte y sólo hasta las 10 pm y respetamos, que ellos también respeten México", "Si a esos gringos no les gusta el ruido que vayan a Groenlandia, ahí estarán tranquilos, en México nos encanta la música a todo volumen", "¿Y por qué les hacen caso los abogados? No entiendo", "Que se vayan a su país", reaccionaron algunos internautas.

El caso aún está en proceso legal, pero la respuesta de los vecinos ha sido clara: la música no se silenciará. El aroma de los platillos, las risas de los clientes y los acordes de los mariachis seguirán llenando el aire en 'Gaby’s Restaurant'. La comunidad se ha unido para defender su identidad y celebrar la música que forma parte de su esencia.

En este rincón de Puerto Vallarta, la serenata de mariachi se convierte en un símbolo de resistencia y unidad frente a la demanda de los "gringos". La melodía persiste, como un recordatorio de que la cultura no se doblega ante las barreras legales.