Esperó meses a que le entregaran su camioneta y la chocó antes de salir de la agencia

Un carro nuevo para muchos es sinónimo de emoción y alegría, eso si no lo chocan a unos minutos de estrenarlo. Pues aunque parezca una situación que solo podría pasar en una comedia, en la vida real varias historias virales han demostrado que sí es posible, como el joven que tuvo de regalo de graduación un coche, pero lo estrelló tras manejarlo dos kilómetros o, peor aún, el caso de una persona que lo chocó en la agencia.

Compró un coche, esperó tres meses para tenerlo y lo choca al salir de la agencia

La usuaria de TikTok @geesleidy es una vendedora de 28 años, que labora en una agencia de automóviles de la marca Suzuki. Ella fue la encargada de compartir el video en el que uno de sus clientes choca su camioneta nueva.

Se trató de un modelo Jimny, un vehículo todoterreno en color blanco, que el comprador tardó tres meses en tener en su poder debido a cuestiones de inventario (pues se trata de un auto con alta demanda en México).

Sin embargo, una vez que llegó el coche al proveedor y el cliente lo recogió, no pudo disfrutarlo más que unos cuantos segundos. Esto porque al manejar rumbo a la salida de la agencia terminó por estrellarse contra una columna al esquivar una puerta de vidrio señalada por la vendedora. A continuación la grabación:

Los usuarios de TikTok quedaron tan sorprendidos con el memento que a tan solo un día de la publicación del video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios, de los que se puede leer lo siguiente:

“Por más que tocó el claxon, la columna no se quitó”, “No creo que fuera el estreno que le querían dar, pero al menos fue memorable”, “Hasta parece que sigue esperando la licencia de conducir”, “Yo había escuchado historias de gente que chocaba al salir de la agencia, más nunca que lo hiciera adentro”, “Dicen que cuando sale el coche de la agencia se devalúa un 30 por ciento, pero este cliente lo devaluó sin salir de ella”, “He aquí la importancia de estar preparado al 100 por ciento para tener un auto. No es solo presumirlo, también hay que velar por la seguridad de los demás”, “Tardó tres meses en tenerlo y tardará otros tres meses en arreglarlo”, “Si se fijan bien atrás hay otra camioneta con el mismo golpe. Tal vez hay un negocio raro entre la aseguradora y la agencia” o “El conductor no representa el audio: ‘Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo’, porque chocó a los segundos de subirse”.



