Encuentran a doble de Dulce María en concierto de RBD e Internet no puede creer el gran parecido

El regreso de la banda RBD ha sido todo un éxito y la prueba más clara es la respuesta de sus fans a su más reciente gira musical, la cual ha llenado estadios en diversos países.

Dentro de sus conciertos miles de personas se visten como los cantantes y portan el reconocido uniforme de la Elite Way School; sin embargo, una joven captó la atención por parecer la gemela perdida de Dulce María.

Dulce María tiene una doble idéntica y es vista en un concierto de 'RBD'

De acuerdo a diversos videos posteados en Twitter y TikTok ella fue vista entre el pasado 17 de noviembre en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil, lugar donde RBD tendría diversas presentaciones.

Los asistentes del show no tardaron en ver el enorme parecido con la famosa y apodarla "mini Roberta" porque tiene las facciones idénticas a las de Dulce María cuando grabó la telenovela 'Rebelde' .

Por si fuera poco, la joven tenía el cabello pintado de rojo como ella y al ser alabada por aquellos que la rodeaban terminó levantándose de su asiento, lo cual provocó una ola de gritos en una sección del estadio.



En más de una ocasión le gritaron "Dulce María" y "hermosa" para que saludara, lo cual hizo a pesar de notarse un poco nerviosa.

Los clips explotaron de inmediato en redes sociales y los usuarios comenzaron a asegurar que en efecto, podría ser la hermana menor de la mexicana.

"Si no me dicen juraría que es Dulce María", "Tienen la cara igualita, qué loco", "OMG sí se parece", "Estoy viendo doble, qué miedo", "Bastante parecida", "De todas las dobles que he visto en redes, ella se lleva el primer puesto", "La verdadera mini Dulce", "¿Cómo que esa no es Dulce María?", "El multiverso de Dulce María sí existe", "Encontramos a la hermana no reconocida de Dulce María" y "Son dos gotas de agua", es lo que expresaron al respecto.

Dulce María reaccionó a los videos de su "gemela perdida" en Brasil

Resulta que los materiales se esparcieron tán rápido que no tardaron en llegar a los ojos de la misma Dulce María y preguntó quién era la joven misteriosa, pues tampoco podía creer lo mucho que se parecían.

Internet no tardó en hacer lo suyo, pues se confirmó que la joven se llama Julia y en su cuenta de Instagram @juh_babugia, ha posteado algunas fotos vestida como Roberta Pardo.

Fue allí donde la chica reveló que pudo asistir a dos de los tres conciertos que ofreció RBD en el Estadio Allianz Parque y estar en la pista Premium, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad de conocer a Dulce María en persona.



¿Ya habías visto esta historia viral? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: